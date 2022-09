Viviane Araújo publica primeiras fotos do filho Joaquim nas redes sociais

Viviane Araújo, de 47 anos, publicou as primeiras fotos do filho Joaquim, que nasceu nesta terça-feira (6). "Tô na área!!! Cheguei!!! Quanta emoção pro meu papai e pra minha mamãe!", escreveu a atriz e dançarina na legenda.

O pequeno nasceu de cesárea na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro. Joaquim, que é o primeiro filho de Viviane com o marido Guilherme Militão, nasceu com 3,465 kg e 51 centímetros.

Viviane e Guilherme começaram o tratamento de ovodoação para ter um bebê em junho de 2021.

No último sábado (3), a atriz havia compartilhado no Instagram as recém-completadas 40 semanas de gestação “Faço quarenta semanas exatamente no dia da nossa festa de casamento. Um aninho”, disse ela, dando um beijo no maridão.

O que é ovodoação?

Viviane Araújo concebeu o filho pela técnica de ovodoação, em que outra mulher anônima doa seu óvulo. O óvulo da doadora é fertilizado em um laboratório, usando o espermatozoide do parceiro da pessoa que vai receber o óvulo.

Assim, é formado o embrião para ser gestado no útero da receptora e depois é feita uma fertilização in vitro (FIV)