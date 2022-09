Nasce Joaquim, filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão

Nasceu nesta terça-feira (6) o primeiro filho de Viviane Araujo, fruto de seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão. Segundo a revista Isto É, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz.

Joaquim nasceu com 3,465 quilos e 51 centímetros, através de uma cesárea, na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Viviane concebeu o filho pela técnica de ovodoação, em que uma outra mulher anônima doa seu óvulo. “Mãe e filho passam bem. Eles estão muito bem”, disse o comunicado. Viviane e Guilherme Miltão começaram o tratamento para ter um bebê em junho de 2021.

No último sábado (3), a atriz havia compartilhado no Instagram as recém-completadas 40 semanas de gestação “Faço quarenta semanas exatamente no dia da nossa festa de casamento. Um aninho”, disse ela, dando um beijo no maridão.

Decoração do quarto

Na ocasião, ela também mostrou um pouco do quarto de Joaquim, com decoração branca clássica, peças como ursinhos de pelúcia e tricô; almofadas e quadros de bichinhos; além de balões.

“Eu fico emocionada só de olhar. É exatamente como eu imaginei: os detalhes branquinhos, como eu queria, e em azul bem sutis. Tá lindo, tá muito lindo. Eu fico realmente encantada”, disse ela.