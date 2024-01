Pitbull é resgatado com sinal de maus tratos em SP; tutor está preso

Um pitbull foi resgatado em situação de maus-tratos, em Marília, interior de São Paulo. O resgate realizado por ativistas da ONG Spaddes, com apoio da Polícia Civil de Marília, ocorreu no último domingo (31). O tutor do animal foi preso em flagrante por maus-tratos. As informações são do g1.

Em boletim de ocorrência é relato que o cachorro foi localizado na residência do tutor, com bastante carrapatos e magro. O animal também estava com o focinho e parte da cabeça em carne viva.

Aos policiais, o homem disse que o cão estava tratando o animal, porém não apresentou nenhum medicamento ou receita. O animal foi encaminhado ao veterinário que confirmou os maus-tratos. Com estado considerado grave, o pitbull corre risco de morte.

O homem responsável pelo cachorro foi levado a Delegacia de Polícia de Marília. Caso condenado, a pena é de dois a cinco anos de prisão.