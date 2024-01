BMW se pronuncia após morte de jovens em carro da marca: 'Não há casos semelhantes'

O BMW Group Brasil lamentou o óbito de quatro jovens, encontrados mortos dentro de um veículo da marca na última segunda-feira (1º), declarando que não há "registro de casos similares envolvendo o modelo BMW 320i original de fábrica". O caso aconteceu em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

A principal linha de investigação policial indicou possível falha mecânica no carro. A apuração considera que o problema teria ocasionado um escape de monóxido de carbono dentro do carro, causando a morte do grupo.

BMW Group Brasil Nota oficial "O BMW Group Brasil lamenta o incidente e reforça que não tem registro de casos similares envolvendo o modelo BMW 320i original de fábrica. O BMW Group Brasil está à disposição das autoridades para esclarecimentos".

A perícia no veículo apontou que tinha um deslocamento do escapamento, assim, os jovens podem ter sofrido por intoxicação do gás. O carro é da mãe de uma das vítimas, e teve o motor modificado para o barulho do ronco ser ampliado.

O laudo oficial fica pronto em até 15 dias.

Relembre o caso

Nicolas Kovaleski, de 16 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, e Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24, estavam no veículo. Uma testemunha que conhecia os jovens e estava no local após chegar de ônibus em uma viagem de Minas Gerais à Santa Catarina foi identificada.

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou que a equipe chegou ao local às 7h29 e constatou que as quatro vítimas estavam em parada cardiorrespiratória. Os óbitos foram declarados às 8h17, da última segunda-feira (1º), após tentativas de reanimação dos corpos.

Segundo o delegado da Polícia Civil Bruno Effori, responsável pelo caso, o monóxido de carbono "estaria sendo jogado para dentro do veículo por meio de uma perfuração que havia no cano entre o motor e o painel". Ainda assim, o esperado é que apenas a perícia constate a hipótese.