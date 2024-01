Jovens mortos em BMW: veja o que se sabe do caso de Balneário Camboriú

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (1º), e a principal linha de investigação policial indica possível falha mecânica no carro. Segundo a apuração, o problema teria ocasionado um escape de monóxido de carbono dentro do carro, levando o grupo à morte.

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou que a equipe chegou ao local às 7h29 e constatou que as quatro vítimas estavam em parada cardiorrespiratória. Os óbitos foram declarados às 8h17, após tentativas de reanimação dos corpos.

Nicolas Kovaleski, de 16 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos, e Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24, estavam no veículo. Uma testemunha que conhecia os jovens e estava no local após chegar de ônibus em uma viagem de Minas Gerais à Santa Catarina foi identificada.

Segundo o delegado da Polícia Civil Bruno Effori, responsável pelo caso, o monóxido de carbono "estaria sendo jogado para dentro do veículo por meio de uma perfuração que havia no cano entre o motor e o painel". Ainda assim, o esperado é que apenas a perícia constate a hipótese.

Retorno em carro

Segundo publicação do jornal O Globo, parte da família havia se mudado há um mês de Paracatu (MG) para a Grande Florianópolis. Eles tinham o objetivo de abrir uma empresa na região e se dirigiram a Balneário para comemorar o ano novo.

Após o fim da festa, alguns familiares voltaram a Florianópolis em um veículo, enquanto os jovens foram na BMW/320I M Sport, fabricada em 2022, para a rodoviária buscar a namorada de um deles, que chegou de ônibus. Ela, inclusive, foi a testemunha identificada.

Os quatro que estavam no veículo inicialmente passaram mal e apresentaram sintomas como enjoo, vômito e tremedeira, decidindo esperar que eles passassem para seguir viagem. Por conta disso, permaneceram no interior do veículo com ar condicionado ligado.

A namorada de uma das vítimas não estava com os sintomas e deixou o carro durante alguns períodos, aguardando que os demais passageiros melhorassem. Entretanto, após passar cerca de 40 minutos fora do veículo, ela constatou o óbito das vítimas no retorno.

Os quatro, ela compartilhou, estavam com os olhos vermelhos e esbugalhados. Além disso, vômito foi encontrado no veículo, além do braço arroxeado e sangue na boca de uma das vítimas.

Segundo a polícia, as câmeras de segurança das rodoviárias foram solicitadas para apurar se a causa da morte teria sido, de fato, a customização no cano de escape. Até então, nenhuma outra linha de investigação deve ser descartadas, mas o IML revelou que não há sinais de violência no corpo das vítimas.