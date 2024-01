BMW de jovens que morreram por intoxicação de monóxido de carbono tem dano no escapamento

A morte de quatro jovens em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (1º) dentro de uma BMW por suspeita de intoxicação de monóxido de carbono pode ter relação com uma customização recente realizada no escapamento do veículo.

A família de uma das vítimas informou que a BMW, modelo 320I M Sport, fabricada em 2022, teve uma alteração feita há pouco tempo no escapamento.

Veja também

Nas informações preliminares repassadas pela polícia, uma falha mecânica no veículo teria levado monóxido de carbono para o interior do carro, principal causa suspeita de ter ocasionado a morte dos quatro jovens.

De acordo com o portal g1, a polícia investiga se a mudança no escapamento do automóvel pode ser relacionada com a falha mecânica.

As quatro vítimas ficaram aproximadamente quatro horas dentro do veículo com o ar-condicionado ligado, e foram encontradas desmaiadas.

"Há necessidade de exames complementares, mas a perícia apontou uma perfuração no escape entre o motor e o painel do automóvel, e que teria vazado monóxido de carbono para dentro do veículo, que teria causado asfixia e parada cardiorrespiratória nos ocupantes", informou o delegado do caso, Bruno Effori.

A Polícia Militar de Santa Catarina identificou os nomes dos três adultos mortos. Já o adolescente foi identificado por familiares e amigos nas redes sociais.

Quem eram as vítimas

As quatro pessoas eram naturais de Paracatu e Palmas de Minas, em Minas Gerais, e moravam na Região Metropolitana de Florianópolis há cerca de um mês.

Nicolas Kovaleski, de 16 anos;

Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos;

Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos;

Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos.

Entenda

Na manhã desta segunda-feira, quatro pessoas foram encontradas desmaiadas dentro do BMW estacionado no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, por volta de 7h30, para atender uma ocorrência de vítimas em parada cardiorrespiratória.

Por volta de 40 minutos, as equipes de resgate tentaram reanimar o grupo, mas sem sucesso. Eles foram declarados mortos pouco após às 8h. Uma quinta vítima que também estava no veículo foi a única sobrevivente. Ela não teve a identidade revelada.

Segundo investigações iniciais, as vítimas tinham entre 16 e 24 anos e eram naturais de Minas Gerais. O grupo foi à rodoviária de Balneário Camboriú para encontrar uma mulher, namorada de um dos jovens, que estava vindo do mesmo estado.

A turista chegou à cidade por volta de 3 horas da manhã de ônibus, e ficou na rodoviária esperando os integrantes da BMW irem buscá-la.

"O veículo chega e eles [ocupantes] avisam para ela que estão passando mal. Eles relatam náusea, tontura, tremedeira, entenderam por bem esperar até melhorar", diz Bruno Effori.

Com a mulher, os cinco ocupantes ficam dentro do automóvel, com o ar-condicionado ligado, esperando na rodoviária. Nesse meio tempo, o delegado conta que a visitante recém-chegada de Minas Gerais sai repetidas vezes para ir ao banheiro.

"Ela não permaneceu o tempo todo dentro do veículo, que ficou ligado por cerca de 3h a 4h com o ar condicionado ligado", frisa.

Nos corpos, não há sinais de violência. A única sobrevivente relata que chegou a pensar que os quatro jovens estavam dormindo enquanto ia ao banheiro. Bruno Effori pontua que ainda será investigado que se há participação de uma terceira pessoa no caso.

Tanto o laudo da BMW quanto o laudo sobre a causa da morte das quatro vítimas deve ficar pronto em alguns dias.