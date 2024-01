Corpo de influenciador que desapareceu no Natal é encontrado enterrado na casa de amigos em SP

"Perguntamos para os amigos dele onde meu irmão estava e disseram que ele tinha ido embora de madrugada", relatou Cristiane ao g1. "Então, fomos procurá-lo em hospitais e na mata da região. Foi quando um dos moradores viu um amontoado de terra na casa desse casal. O casal tinha ido embora", completou.

A busca pela região ocorreu no último sábado (30). Ao adentrarem no quintal da casa, os moradores viram um pedaço de camiseta aparecendo na terra e chamaram a polícia, que encontrou o corpo do rapaz.

Em seguida, no domingo (31), o casal de amigos de Carlos, responsável pelo imóvel, se entregou voluntariamente na delegacia de Itapecerica. Ambos alegaram que a morte do rapaz ocorreu em decorrência de uma overdose, e que teriam enterrado o corpo de Carlos em um momento de desespero.

No momento, a polícia de Itapecerica investiga se a morte foi de fato acidental ou um homicídio. Inicialmente, a investigação não apontou marcas de violência no corpo do influenciador.

Segundo o jornal O Dia, o casal, um homem de 28 anos e uma mulher de 24, que está grávida, segue em prisão temporária.

Quem era Carlos Henrique Medeiros