Quatro pessoas morrem após serem encontradas desacordadas dentro de BMW

Um adolescente e três jovens morreram após serem encontrados desacordados dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Apenas uma ocupante do veículo sobreviveu. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (1º).

As vítimas são três jovens com idades de 19, 21 e 24, além de um adolescente de 16 anos. Eles foram encontrados com parada cardiorrespiratória, chegaram a ser socorridos por 40 minutos, mas não sobreviveram: morreram dois homens e duas mulheres.

O veículo tem placa de Minas Gerais, mas estava saindo da cidade litorânea catarinense. A única sobrevivente foi a namorada de uma das vítimas.

Ela disse que chegou a sair do veículos algumas vezes para ir ao banheiro, mas imaginou que os outros ocupantes do carro estavam dormindo.

Ainda conforme o relato da sobrevivente, o grupo deixava a cidade, mas, devido ao tráfego intenso na rodovia, resolveram parar na rodoviária para descansar.

De acordo com o delegado Bruno Effori, que investiga o caso, a principal suspeita é de intoxicação. As buscas iniciais, inclusive, já teriam identificado um vazamento de monóxido de carbono para o interior do carro.