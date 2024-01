Homem morre no dia do aniversário com tiro acidental de própria arma em SC

Um homem morreu após sofrer um tiro acidental na cabeça da própria arma, no dia do seu aniversário, em Catanduvas, no interior de Santa Catarina, nesta segunda-feira (22). Ivan Maziero tinha 36 anos e conforme a Polícia Civil a morte ocorreu enquanto ele trabalhava. As informações são do g1.

"A arma estava na posse da vítima, caiu de cima de um trator e, com a queda, disparou, atingindo a cabeça da vítima", explicou Fernanda Gehlen da Silva, delegada responsável pelo caso.

O homem foi atingido enquanto prestava serviços em uma propriedade rural, em cima de um trator. A vítima morreu no local.

Um inquérito será aberto para investigar se Ivan tinha porte ou posse arma de fogo legalizados. O velório do homem ocorreu nesta terça-feira (23).

Familiares e amigos lamentaram a morte de Ivan. "Perdemos hoje, no dia de seu aniversário, numa morte absurda, meu sobrinho e meu afilhado! Coração em pedaços”, comentou uma tia do homem nas redes sociais.