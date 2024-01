Até quando o Sisu fica aberto? Veja cronograma final das inscrições

O prazo de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 se encerra nesta quinta-feira (25) às 23h59. Até o horário em questão, os estudantes podem conferir a própria classificação no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde a consulta está disponível desde a última terça-feira (23).

Vale lembrar que todos os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não zeraram a prova de redação podem se inscrever no Sisu. A cada um é possível a ação de optar por concorrer às vagas em dois cursos, enquanto a nota de corte parcial de cada um deles é informada pelo próprio sistema.

Veja também

Conforme o Ministério da Educação, os concorrentes são classificados automaticamente, considerando a média da nota do Enem, nas vagas disponibilizadas pelas universidades e institutos federais.

Os candidatos inscritos no Sisu ainda podem mudar as opções de curso até a finalização do prazo e, por conta disso, a nota de corte pode mudar segundo a classificação. A nota citada, inclusive, é a pontuação do último classificado no total das vagas ofertadas, o que pode mudar a cada novo dia.

Classificação

Até o fim da noite de terça-feira (23), 1.060.386 pessoas haviam se inscrito no Sisu, ocupando 2.008.580 classificações, segundo dados apontados pelo próprio MEC.

Em 2024, 2.208.932 estudantes estão aptos a participar do Sisu, que possui 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, em 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

As regras apontam que a classificação obedece a reserva de vagas, assim como previsto na nova Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino.

Por fim, o cronograma aponta que o resultado do Sisu deverá ser divulgado no dia 30 de janeiro, tanto com as vagas para o primeiro como para o segundo semestre deste ano.

A data também marca o início do período para manifestar interesse pela lista de espera, por candidatos não classificados. O processo pode ser realizado até o dia 7 de fevereiro e as vagas remanescentes poderão ser preenchidas ao longo de 2024.