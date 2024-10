Novo quartel dos Bombeiros no terreno do Edifício Andrea deve ser inaugurado na sexta-feira (18)

O novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), construído no terreno onde ficava o Edifício Andrea, deve ser inaugurado na próxima sexta-feira (18). O prédio residencial desabou em outubro de 2019, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, deixando 9 pessoas mortas.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Governo do Estado.

O quartel 15 de Outubro, da 2ª Companhia dos Bombeiros, deve reforçar e dar mais agilidade ao trabalho das equipes de combate a incêndio nos bairros Dionísio Torres, Aldeota, Meireles, Varjota, Cocó e localidades adjacentes. Ele fica entre as Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli.

Segundo o CBMCE, o equipamento compõe uma triangulação estratégica na área mais verticalizada de Fortaleza, ficando a cerca de 4,5 km do quartel localizado no bairro Jacarecanga, e 5km do quartel do Mucuripe.

Ao todo, a área construída é de 831 m², dividido em três pavimentos e subsolo. O prédio conta com alojamentos, vestiários, banheiros, refeitório, salas administrativas, academia, auditório, copa, recepção, bicicletário e estacionamento.

O investimento na obra, anunciada em outubro de 2020, foi de mais de R$ 3 milhões, com recursos do Tesouro Estadual, conforme a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Novos agentes em campo

A operação de resgate no Edifício Andrea foi comandada pelo CBMCE e durou 103 horas, encerrando no dia 19 de outubro. Ao todo, 350 profissionais da Segurança Pública - incluindo 130 bombeiros - atuaram nas ações que resgataram sete pessoas com vida.

Conforme já divulgado pela corporação, o tenente-coronel BM Marcelo Santos Sampaio, um dos agentes que atuaram na ocorrência, será o comandante do novo quartel. Ele é graduado em Engenharia Civil com Especializações em Planejamento em Gestão em Defesa Civil, Engenharia de Edificações e Altos Estudos de Segurança Pública.

A previsão é que o efetivo tenha mais de 30 bombeiros.

Legenda: Quartel deve dar suporte à área mais verticalizada de Fortaleza Foto: Davi Rocha

QUEDA DO EDIFÍCIO ANDREA

No dia 15 de outubro de 2019, Fortaleza viveu uma tragédia de comoção nacional. O Edifício Andréa, então com 7 andares, e com alguns moradores ainda nos apartamentos, desabou completamente.

Ao redor do terreno em que ficava o prédio, dezenas de voluntários se revezavam para dar apoio aos trabalhadores e às famílias que aguardavam notícias de parentes.

Em respeito às vítimas da tragédia, o novo quartel também receberá também um memorial.