Edifício Andrea: MP mantém entendimento de que engenheiros devem ir a júri; defesa contesta provas

O Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu parecer para que seja mantida a decisão do Juízo de 1º Grau para levar a júri popular dois engenheiros civis acusados das mortes ocasionadas devido ao desabamento do Edifício Andrea.

No último dia 24 de maio, a acusação se manifestou no processo que tramita no 2º Grau, na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) pedindo que a decisão de pronúncia (decisão de levar a júri popular) contra José Andreson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loss de Oliveira seja confirmada integralmente.

O processo foi levado à Segunda Instância quando a defesa dos réus entrou com recurso acerca da pronúncia. Os advogados alegam quebra da cadeia de custódia da prova pericial, não observância das etapas da cadeia de custódia e não comprovação de indícios de prova adulterada.

Veja também Metro Após Edifício Andrea, ocorrências por risco de desabamento cresceram mais de 11 vezes em Fortaleza Segurança Três pessoas são indiciadas pelo desabamento do Edifício Andrea Segurança TJCE decide que engenheiros e pedreiro do Edifício Andrea devem responder por homicídio doloso

A defesa dos acusados diz que "identificou diversas controvérsias nas investigações". Conforme os advogados, Pedro Rocha, Flávio Uchoa e Magno Oliveira, "havia inúmeros fatores já existentes no prédio e que foram determinantes para sua queda".

"Além da manutenção precária, por exemplo, foram feitas construções irregulares que acrescentaram um peso superior a 90 caminhonetes na estrutura. Tudo isso não foi devidamente valorado na investigação, que se ocupou de entregar toda a culpa nas mãos dos réus. Quando exigimos as contraprovas (exigência essa deferida pelo Magistrado), nos foi informado que as mesmas haviam sido destruídas. Um verdadeiro cerceamento de defesa; e piora: o mesmo material apareceu, tempos depois, na mesa de um podcast em que um dos peritos era entrevistado" Defesa dos réus pronunciados

Enquanto tramita no 2º Grau, não há data para o julgamento dos engenheiros e eles respondem em liberdade

A dupla é acusado por homicídio duplamente qualificado, nove vezes (referente a cada uma das vítimas) e por sete tentativas de homicídio duplamente qualificado.

PEDREIRO ABSOLVIDO

Em novembro do ano passado, o juiz da 2ª Vara do Júri de Fortaleza decidiu absolver sumariamente o pedreiro Amauri Pereira de Sousa e pronunciar os dois engenheiros.

A sentença foi proferida conforme os pedidos finais do MP, que já havia se posicionado pela impronúncia do pedreiro.

Para a acusação, há materialidade e indícios suficientes de autoria, indicando que os denunciados assumiram o risco de produzir as mortes das pessoas que estavam no Edifício e em suas proximidades".

Com relação ao dolo eventual ou não, o juiz afirma que isso caberá ao Conselho de Sentença.

TRAGÉDIA

O Edifício Andrea, de sete andares, ficava localizado no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres. Uma megaoperação do Corpo de Bombeiros foi montada para procurar por pessoas que estavam desaparecidas, ao longo de cinco dias.

MORTOS NO DESABAMENTO: