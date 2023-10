Motociclista morre após colidir em poste na avenida Leste-Oeste, em Fortaleza

Um motociclista morreu após colidir contra um poste, na noite dessa terça-feira (3), enquanto trafegava pela avenida Leste-Oeste, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Com o impacto, o equipamento de transmissão de energia caiu e acabou arrastando e derrubando outras duas estruturas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima era um homem de 24 anos, que veio a óbito ainda no local do acidente. As circunstâncias do ocorrido são apuradas pela Polícia Civil, através do 10º Distrito Policial (DP).

O Corpo de Bombeiros detalhou que, conforme informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), testemunhas relataram que um segundo motociclista foi atingido por um dos postes que caíram em decorrência da colisão. No entanto, ele teria registrado somente danos materiais e não estava mais no endereço quando os socorristas chegaram. A SSPDS não menciona a segunda vítima na nota enviada ao Diário do Nordeste.

Ainda segundo a corporação, os oficiais atuaram na retirada dos destroços da avenida. Agentes da Polícia Militar e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local, comunicou a SSPDS.

Em nota, nesta quarta-feira (4), a Enel Distribuição Ceará informou que de imediato enviou equipes ao incidente para isolar o risco e garantir a segurança da população. "Técnicos trabalharam durante a madrugada, e a situação já foi completamente normalizada".