Campeão mundial, Italo Ferreira surfa na Leste-Oeste e treina na Beira-Mar em Fortaleza

Acompanhado da namorada Sofia Larocca, Italo publicou imagens da Beira-Mar de Fortaleza

Redação 11 de Outubro de 2025
Corpo estava na água da Praia da Leste-Oeste e apresentava sinais de inchaço

Segurança

Corpo é encontrado boiando na Praia da Leste-Oeste

Vítima não possuía identificação aparente e não apresentava sinais visíveis de violência, segundo Corpo de Bombeiros

Redação 22 de Janeiro de 2025
Captura de tela que mostra corpo sem cabeça boiando em praia de Fortaleza, mas o corpo está borrado por conta do conteúdo violento. Na segunda foto, há policiais militares e bombeiros na faixa de areia olhando para o corpo

Segurança

Corpo sem cabeça é encontrado boiando na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza

O cadáver tinha sinais de violência e foi localizado por surfistas nesta quarta-feira (8). A Polícia Civil investiga a morte

Redação 08 de Janeiro de 2025

Segurança

Morte em desocupação no Carlito Pamplona gera protestos de comunidade

Ônibus foram apedrejados após morte em desocupação de terreno no bairro

Redação 10 de Setembro de 2024
Imagem mostra motocicleta sob um poste de energia após condutor colidir contra a estrutura, na noite de 3 de outubro de 2023, na Av. Leste-Oeste em Fortaleza.

Ceará

Motociclista morre após colidir em poste na avenida Leste-Oeste, em Fortaleza

O equipamento ruiu com o impacto e acabou arrastando outros dois postes

Carol Melo 04 de Outubro de 2023
vídeo

Segurança

VÍDEO: Suspeito de tráfico tenta fugir pelo mar na Praia da Leste, mas é preso pela PM

Suspeito de 18 anos saiu da água e se entregou à polícia após ser flagrado com maconha, crack e cocaína

Redação 30 de Janeiro de 2022
Foto do funkeiro MC Black, encontrado morto em fortaleza

Segurança

Funkeiro MC Black, encontrado morto em praia de Fortaleza, planejava primeiros shows para dezembro

MC Black havia ido à Praia de Iracema gravar conteúdos para as redes sociais quando sumiu

Matheus Facundo e Leábem Monteiro 24 de Novembro de 2021
perseguição leste oeste

Segurança

Suspeitos de roubo colidem com táxi e são presos durante perseguição policial em Fortaleza

Após ordem de parada, dupla fugiu em uma motocicleta e acabou batendo no veículo na Avenida Leste-Oeste

Redação 18 de Maio de 2021
Homem afogado na Av. Leste-Oeste

Metro

Homem morre afogado na praia da Av. Leste-Oeste, em Fortaleza

Vítima estaria tomando banho de mar

Redação 29 de Março de 2021

Metro

Cinco pessoas de uma mesma família são salvas de afogamento na Praia da Leste-Oeste

A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia deste domingo (27). Três crianças estão entre os resgatados

Redação 27 de Dezembro de 2020
