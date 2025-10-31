Acompanhado da namorada Sofia Larocca, Italo publicou imagens da Beira-Mar de Fortaleza
Vítima não possuía identificação aparente e não apresentava sinais visíveis de violência, segundo Corpo de Bombeiros
O cadáver tinha sinais de violência e foi localizado por surfistas nesta quarta-feira (8). A Polícia Civil investiga a morte
Ônibus foram apedrejados após morte em desocupação de terreno no bairro
O equipamento ruiu com o impacto e acabou arrastando outros dois postes
Suspeito de 18 anos saiu da água e se entregou à polícia após ser flagrado com maconha, crack e cocaína
MC Black havia ido à Praia de Iracema gravar conteúdos para as redes sociais quando sumiu
Após ordem de parada, dupla fugiu em uma motocicleta e acabou batendo no veículo na Avenida Leste-Oeste
Vítima estaria tomando banho de mar
A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia deste domingo (27). Três crianças estão entre os resgatados