Corpo é encontrado boiando na Praia da Leste-Oeste

Um corpo foi encontrado boiando na Praia da Leste-Oeste, no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesta quarta-feira (22). A vítima era do sexo masculino, mas ainda não foi identificada formalmente, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O cadáver foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), na faixa litorânea da região. A corporação foi acionada por volta de 10h, sendo informada que o corpo estava na água e apresentava sinais de inchaço.

Conforme o CBMCE, a vítima não possuía identificação aparente e não apresentava sinais visíveis de violência, como ferimentos de arma de fogo ou arma branca. O local chegou a ser isolado e as autoridades policiais foram acionadas para dar continuidade às investigações e procedimentos legais.

Em nota, a SSPDS informou, ainda, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso, que está a cargo do 7º Distrito Policial (7º DP).

SEGUNDO CASO EM JANEIRO

Em 8 de janeiro, um corpo de um homem sem cabeça também foi encontrado na Praia da Leste-Oeste. Um grupo de surfistas tentava entrar na água quando viu o cadáver já em decomposição boiando.

Quando as forças de segurança foram acionadas e chegaram ao local, o corpo já estava na faixa de areia. De acordo com a SSPDS, o cadáver tinha sinais de violência.