Homem morre afogado na praia da Av. Leste-Oeste, em Fortaleza

Um homem com idade entre 36 a 38 anos morreu após afogamento na praia da Avenida Leste-Oeste, próxima ao Marina Park, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza, nesta segunda-feira (29). A vítima, ainda não identificada, estava acompanhada por outro homem tomando banho de mar.

Por volta das 14h30, gentes do Corpo de Bombeiros receberam o comunicado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e foram até o local. Lá, os profissionais constataram que a vítima havia sido expelida pelo mar em razão da maré.

De acordo com informações do tenente Gidean, que atendeu a ocorrência, a população ainda viu o homem se debater após ele ser deixado pelo mar. Segundo moradores da área, ele estaria acompanhado de um conhecido, que estaria com a vítima no Centro antes de ir ao local. O conhecido não foi identificado.

Os bombeiros, ao chegarem ao corpo, verificaram sinais vitais e fizeram os procedimentos para salvamento. "Nós fizemos a manobra cardiopulmonar, esperamos o Samu chegar e, depois, o médico atestou o óbito no local", pontuou Gidean.

Ele acrescenta que não foram percebidas marcas de ferimentos ou violência.

Além do Corpo de Bombeiros, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local.