Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem com duas imagens. À esquerda, agentes armados da Polícia Penal do Ceará participam de uma operação em uma rua residencial, com viaturas pretas estacionadas e moradores observando à distância. À direita, uma mulher mais velha, de pele morena e cabelos presos, aparece sentada em um ambiente simples e colorido, vestindo uma camisa vermelha com estampas e colares dourados, olhando para a câmera.

Segurança

Idosa morta a tiros perto de posto de saúde em Fortaleza era líder comunitária

A vítima caminhava em uma via pública quando foi atacada pelos criminosos.

Redação 25 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do campus Fortaleza da Unifametro

Opinião

Grupo dono da Estácio manterá nome Unifametro e pagará adicional de R$ 1,2 mi por aluno de Medicina

A instituição foi comprada pela Yduqs

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 20 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção

Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação 15 de Agosto de 2025
Imagem da placa de identificação da avenida Sargento Hermínio

Negócios

Sargento Hermínio deixa passado industrial e vira polo de serviços, com história viva de Chico Alves

Paloma Vargas 04 de Agosto de 2025
Imagem com duas pessoas suspeitas e um policial em ação, em uma cena urbana à noite, com veículos e fios de energia na rua.

Segurança

Motorista de app é feito refém no próprio carro, em Fortaleza; veja vídeo do resgate

Ação aconteceu no último sábado (26) e contou com apoio de equipes do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid)

Redação 28 de Julho de 2025
Policial civil em frente a viatura

Segurança

Mulher é morta asfixiada pelo namorado e escondida debaixo da cama em Fortaleza

A vítima tinha 24 anos. O suspeito, um homem de 43 anos, foi preso no último domingo (12)

Redação 17 de Maio de 2024
Fachada da CGD

Segurança

PM acusado por homicídio em Fortaleza é expulso da Corporação

O assassinato atribuído ao PM também pode estar ligado a um triplo homicídio em que foram vítimas mãe, pai e filho, ocorrido no mesmo dia, minutos antes

Redação 10 de Maio de 2024
fotos de colisão entre topic e trem do metrofor em Fortaleza

Ceará

Colisão entre trem do Metrofor e topic deixa passageiros feridos em Fortaleza

A Companhia de Transportes Metropolitanos abrirá um Boletim de Ocorrência para investigar as circunstâncias

Redação 09 de Janeiro de 2024

Ceará

Novo binário no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, tem obras iniciadas; veja como ficará tráfego

Diversas linhas de ônibus serão afetadas com a mudança

Redação 21 de Novembro de 2023
Imagem mostra motocicleta sob um poste de energia após condutor colidir contra a estrutura, na noite de 3 de outubro de 2023, na Av. Leste-Oeste em Fortaleza.

Ceará

Motociclista morre após colidir em poste na avenida Leste-Oeste, em Fortaleza

O equipamento ruiu com o impacto e acabou arrastando outros dois postes

Carol Melo 04 de Outubro de 2023
1 2 3