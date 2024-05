Mulher é morta asfixiada pelo namorado e escondida debaixo da cama em Fortaleza

Uma mulher de 24 anos foi morta no último 6 de maio, em uma casa no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O corpo foi achado debaixo da cama dela. O laudo cadavérico, emitido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e divulgado nesta sexta-feira (17), apontou que a vítima foi estrangulada. O então companheiro dela à época, de 43 anos, foi preso no último domingo (12).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime foi investigado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O laudo cadavérico foi finalizado e enviado à Polícia Civil nessa quinta (16) e indicou que a causa da morte foi asfixia por constricção cervical.

O corpo da vítima foi encontrado embaixo da cama. À época do assassinato, circulou a informação de que a mulher estava grávida. No entanto, a análise da Pefoce garantiu que ela não estava gestante. "Nem mesmo no período inicial. Ela não estava grávida", reforçou a titular da delegacia à frente do caso, Erika Moura.

Veja também Segurança MPCE pede que Polícia Civil envie vídeos de restaurante onde garçom matou vereador em Camocim Segurança Duas pessoas são mortas durante troca de tiros entre suspeitos e tenente-coronel da PM Segurança PMs são condenados por cobrarem R$ 20 mil para não prender homem que consertava respiradores

Prisão do suspeito

O suspeito do crime, então namorado da vítima, foi encontrado e preso no último domingo (12), no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil de Pernambuco e havia sido expedido pela 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.

A delegada Erika Moura detalhou que os policiais receberam, primeiro, a informação de que o homem estava hospedado em um hostel de Recife. A equipe foi ao local, mas não o encontrou. Depois, os agentes souberam que o suspeito já havia mudado de cidade e estava em Jaboatão dos Guararapes.

O crime

Conforme a Polícia, a vítima e o suspeito tinham um relacionamento conturbado.

O corpo da mulher foi encontrado em sua própria casa, com sinais de violência, após o desaparecimento dela ser relatado por amigos e família.