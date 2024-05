Duas pessoas são mortas durante troca de tiros entre suspeitos e tenente-coronel da PM

Uma mulher e um homem foram mortos, nesta quinta-feira (16), no condomínio Raquel de Queiroz, no bairro Paupina, em Fortaleza, durante uma troca de tiros entre suspeitos e um agente da Polícia Militar. Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, um tenente-coronel relatou que foi ao residencial buscar um medicamento com uma representante farmacêutica quando foi abordado por cerca de cinco suspeitos. Três pessoas foram presas. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

A segunda morte foi confirmada por uma familiar do homem. Uma parente dele revelou que a vítima tinha envolvimento com "coisas erradas". Contudo, ela disse que não houve troca de tiros e que a polícia teria "chegado atirando".

Segundo fontes da Polícia Militar, no local, suspeitos desconfiaram que o agente seria policial, o que fez correr em direção ao seu carro, e então os envolvidos apedrejaram o veículo. O agente, então, correu para uma rua e entrou em uma casa, com um portão aberto. Ao entrar lá, pediu apoio e se escondeu. Mesmo na residência, suspeitos dispararam tiros contra a dona da casa, que morreu no local. Conforme apurado pela reportagem, haviam três crianças na residência. Os suspeitos arrombaram a porta e tinham três armas apontadas ao tenente-coronel. O agente, então, disparou contra um deles.

Ao ser abordado, o agente solicitou apoio de outros policiais militares ao local. A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estava próxima e atendeu à ocorrência.

Chegando ao residencial, foi verificado que o agente estava bem e com dois suspeitos em um matagal próximo. Duas armas, 300 munições, maconha, cocaína e celulares foram apreendidos.

Confronto com forças de segurança

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou em nota que o PM estava folga quando sofreu uma tentativa de homicídio. "O oficial estava em seu veículo quando percebeu indivíduos se aproximando, formando um cerco em volta do carro. O policial desceu do veículo, conseguiu se abrigar em um apartamento e solicitou apoio. Os indivíduos, com armas de fogo em punho, derrubaram a porta e efetuaram disparos contra o militar".

Ainda segundo a PM, houve confronto e um dos suspeitos foi baleado e socorrido por populares. "Na ocasião, uma mulher também foi ferida, mas não resistiu e foi a óbito". O militar não ficou ferido.

Quando equipes da PM, da Ciopaer e Polícia Civil chegaram em apoio e cercaram a região, houve um novo confronto. "Duas armas de fogo foram apreendidas, e três homens foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", onde a ocorrência estava em andamento.