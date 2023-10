Apartamento na praia, Porsche e joias de ouro: Justiça decreta perda de bens de chefe de facção

A Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual, decretou a perda de bens luxuosos que estavam na posse de Rodrigo Lupércio Sebastião, o 'Chocolate', e da esposa, Caroline Carvalho Vieira Marques, a favor do Estado do Ceará. Entre os itens, estão um apartamento na praia, um carro da marca Porsche e joias de ouro.

'Chocolate' foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão, pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro; e Caroline, a 3 anos de reclusão, apenas por lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, no último dia 19 de setembro.

Veja também

O colegiado de juízes que atua na Unidade considerou que todos os bens apreendidos com o casal, em um apartamento de luxo, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em abril de 2022, estão relacionados com a lavagem de dinheiro, proveniente de origem ilícita, e decretou a perda dos mesmos, em favor do Estado do Ceará.

Vara de Delitos de Organizações Criminosas Em decisão judicial Inicialmente, cumpre observar que o delito de lavagem de dinheiro exige o cometimento de um crime antecedente, através do qual aos valores ilícitos aos quais se tenta dar uma aparência de legalidade foram adquiridos. Tal requisito resta fartamente preenchido pelas provas destes autos, vez que configurada a prática do tráfico de drogas e integração de organização criminosa, delitos através dos quais fluía considerável volume de capital."

Confira a lista de bens perdidos pelos réus:

Apartamento de 126m² na praia, em Aquiraz;

Um veículo Toyota Hilux SW4;

Um veículo Porsche 911 Carreta T Coupé;

Um veículo Land Rover Ragen Rover Sport;

Valores bloqueados em contas bancárias;

Três pulseiras de ouro;

Duas alianças de ouro;

Um anel de ouro;

Um bracelete de ouro;

Uma corrente de ouro;

Duas gargantilhas de ouro (uma com pedras verdes);

Um pingente de ouro;

Sete aparelhos celulares;

Diversos cartões bancários, documentos e eletroeletrônicos.

Somente os três veículos foram avaliados em R$ 1,4 milhão. Já as joias somaram um valor de R$ 150 mil, segundo as investigações realizadas pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP), pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCCLD), pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Como acontecia a lavagem de dinheiro

Rodrigo Lupércio Sebastião se apresentava no Ceará como empresário e abriu pelo menos três contas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que funcionavam como "empresas de fachada", para a lavagem de dinheiro, segundo a investigação da Polícia Civil.

Uma das "empresas de fachada", um suposto depósito de construção, funcionava em uma sala pequena, que estava sempre fechada, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a PC-CE, 'Chocolate' e a esposa viviam uma vida de ostentação e movimentaram milhões de reais no Ceará, inclusive com remessas de valores para o exterior.