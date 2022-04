Furacão no mar do Ceará? Saiba o que é o fenômeno flagrado em Beberibe

Uma tromba d´água flagrada no mar de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, chamou atenção nas redes sociais e foi até apelidada de "furacão". O fenômeno ocorreu na Lagoa do Uruaú e foi clicado por uma moradora. (assista abaixo)

O vídeo foi publicado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo o órgão, o evento consiste no "prolongamento de uma nuvem". Geralmente, elas são do tipo 'Cumulonimbus', com características parecidas com um funil.

VEJA VÍDEO:

No entanto, o órgão afirma que "é preciso estar atento, pode levar risco a pequenas embarcações, por exemplo".

Chuva

O Ceará segue com boas chuvas nesta quadra chuvosa. De acordo com a Funceme, esta segunda-feira (11) ainda será de precipitações sem várias regiões, principalmente entre no Litoral Norte e Ibiapaba.

Até o fim do dia, todo o Estado segue com condições para novos registros.

Fortaleza completou 40 dias consecutivos de chuva nesta segunda .Neste intervalo, o dia com maior volume pluviométrico registrado foi em 29 de março, com 135,8 milímetros - esta também foi a maior chuva deste ano na Capital. Já a data com menor índice foi em 5 de março, com 0,8 mm.