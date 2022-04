Chove há 40 dias consecutivos na Capital cearense; veja os dias com maior e menor volumes

O fortalezense acorda, abre a janela e se depara com chuvas e nuvens carregadas. Este cenário tem sido frequente na Capital cearense. Há 40 dias consecutivos chove em Fortaleza, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste intervalo, o dia com maior volume pluviométrico registrado foi em 29 de março, com 135,8 milímetros - esta também foi a maior chuva deste ano na Capital. Já a data com menor índice foi em 5 de março, com 0,8 mm.

O recorde de dias seguidos com chuva em Fortaleza foi registrado entre 2 de fevereiro e 14 de abril de 2003. Foram 51 dias seguidos de pluviometria.

Essas precipitações têm contribuído para elevar o volume médio registrado em Fortaleza neste ano. Em pouco mais de 3 meses, a Capital já acumula 1327.2 mm, o que representa 92% de todo o volume esperado para o ano.

Fortaleza é, também, a cidade com maior volume de chuva dentre as 184 cidades cearenses em 2022. Logo atrás, surgem os municípios de Palmácia, no Maciço de Baturité, com 1.261,8 mm; Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, com 1.136 mm; e Várzea Alegre, no Sul do Estado, cujo volume acumulado médio é de 1.090,1 milímetros.

Sequência deve aumentar

A depender das previsões climáticas, Fortaleza deverá amanhecer novamente sob chuva nos próximos dias. A Funceme prevê precipitações isoladas em todas as regiões do Estado nesta terça-feira (12) e, na quarta (13), a previsão é de "alta possibilidade de chuva isolada no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana". Nas demais macrorregiões, chuva isolada.