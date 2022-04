Fortaleza e outras 84 cidades têm chuvas entre domingo (10) e a manhã desta segunda-feira (11)

Ao menos 85 dos 184 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7h desse domingo (10) e as 7h desta segunda-feira (11). Houve precipitações em todas as oito macrorregiões. O maior volume no intervalo de 24 horas foi anotado em Jardim, no Cariri, com 80 milímetros.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza chegou ao 40º dia consecutivo de chuva. O dado atual já se aproxima do recorde de 51 dias seguidos obtido entre 2 de fevereiro e 14 de abril de 2003.

A Capital amanheceu inicialmente com céu parcialmente nublado, que logo deu lugar a chuvas. Foram 22,2 mm no posto Água Fria, 15,2 mm no Castelão, 5 mm no Caça e Pesca e outros 0,6 mm no posto da Defesa Civil. À tarde e à noite, o céu deve ficar novamente parcialmente nublado e com alta possibilidade de precipitações.

O órgão ressaltou que há tendência de mais precipitações para os próximos dias, pois há "cenário favorável" em todas as macrorregiões.

Principais acumulados em 24 horas

Jardim 80 mm

Icapuí 79 mm

Maranguape 73 mm

Paraipaba 72,1 mm

Umirim 56,8 mm

Pedra Branca 40 mm

Ocara 39 mm

Catunda 38 mm

Mulungu 37 mm

Santa Quitéria 34 mm

Efeitos no tráfego

Enquanto chovia em Fortaleza na manhã desta segunda-feira (11), um caminhão de grande porte caiu em uma cratera próximo ao Anel Viário, em Maracanaú. A ocorrência provocou lentidão no trânsito de motoristas que seguiam para cidades da Região Metropolitana (RMF).