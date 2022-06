Forricó é cancelado após aumento de casos de Covid-19, anuncia prefeitura

O Forricó, festa tradicional do Interior do Estado, foi cancelado por conta do aumento significativo de casos de Covid-19 registrados na cidade na última semana, anunciou a prefeitura de Icó, nesta segunda-feira (20).

"Após reunião com as instituições que representam a sociedade icoense, a Prefeita Municipal de Icó, Laís Nunes, informa que o Forricó 2022 está cancelado. (...) Devido à alta reincidência de casos positivos para o Covid-19 no município na última semana, em reunião extraordinária nesta segunda-feira (20), coordenada por Laís Nunes com profissionais de saúde, Procuradoria, CDL, Câmara de Vereadores, maçonaria, religiosos e membros do comitê de combate ao Covid-19, feitas todas as ponderações, foi decidido por votação unânime a não realização do evento", informou, em nota, o órgão.

Forricó

O Forricó é uma das maiores festas de forró do Estado, aberta ao público, que ocorre há mais de 30 anos no sítio histórico da cidade e, após o cancelamento da edição de 2022, deve voltar a ocorrer em julho de 2023.

O evento estava previsto para acontecer nos dias 8, 9 e 10 de julho, e tinha como atrações pré-agendadas a banda Matruz com Leite e os cantores Mano Walter, Júnior Viana, entre outros.