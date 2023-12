Falta de energia causa transtornos a moradores do Eusébio e Prefeitura cogita ação na Justiça

Moradores do Eusébio, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza, relatam dificuldades na distribuição de energia elétrica há anos. Contudo, nas últimas semanas, o problema piorou em meio à onda de calor que atravessa o Ceará. Diante do impasse, a Prefeitura do Município avalia até mesmo a judicialização da Enel Distribuição, concessionária do serviço.

Segundo os relatos de moradores, o fornecimento foi comprometido nos últimos 20 dias, havendo sucessivas quedas em todos os turnos nas seguintes localidades:

Amador

Centro

Coaçu

Coité

Encantada

Guaribas

Mangabeira

Precabura

Timbu

Urucunema

Vereda Tropical

“Isso ocorre com muita frequência, mas nos últimos dias aumentou consideravelmente”, reclama a coordenadora de vendas Marcelly Severo, que reside na cidade há 8 anos e mora no bairro Guaribas. “Tiveram de 5 a 7 quedas seguidas, com intervalos de no máximo 20 minutos. O motor do portão do condomínio sempre dá problema, os eletrodomésticos queimam, os ventiladores perdem velocidade”.

O morador de outra localidade, que preferiu não se identificar, conta que mora no município há 7 anos e que “a energia é sempre muito falha”. Constantemente, os habitantes precisam ligar para a Enel Ceará a fim de solicitar correções na rede.

“Você está trabalhando ou estudando, a queda de energia vem, dá um pico. Já perdemos aparelhos porque queimaram. Nos últimos 15 ou 20 dias, todos os dias, pelo menos uma vez, dá queda de energia”. Segundo o homem, as madrugadas são especialmente difíceis: “a gente sente que a energia caiu porque o ventilador para e o calor aumenta”.

Outra reclamação dos clientes é a demora no atendimento, tanto por telefone - com ligações que duram, no mínimo, 15 minutos - quanto presencial. “Na maioria das vezes, a empresa diz que vai mandar equipe técnica, mas quase nunca vemos. É muito difícil”, relata o morador.

Legenda: Aparelho de morador mediu apenas 62v, quando o normal deveria ser 220v Foto: Arquivo pessoal

Wellington Augusto, comerciante do bairro Timbu, corrobora a piora na situação nos últimos quatro meses, mas sem nenhum tipo de explicação da distribuidora. Segundo ele, especialistas consultados pelos moradores apontam um possível subdimensionamento da rede por causa do crescimento imobiliário na cidade.

“Aqui tinham muitos sítios, os transformadores eram para pouca gente, agora são para muitas casas. Na minha rua (Rua Hungria), tiveram vários danos, ventilador e geladeira queimados, o pessoal dormindo fora de casa”, conta.

O comerciante chegou a comprar um multímetro, aparelho para medir a tensão da rede; na última sexta (1º), o aparelho aferiu apenas 62v, quando o normal deveria ser de 220v. “Quando começa a oscilar, todo mundo desliga logo os equipamentos principais e os disjuntores”, reclama.

Problemas recorrentes

O problema da oscilação no município não é novidade. Em maio deste ano, a TV Verdes Mares mostrou a bronca de moradores sobre quedas frequentes. Perdas de eletrodomésticos queimados, preocupação com pessoas acamadas e dificuldades de trabalho home office foram temas de reportagem. À época, 349 assinaturas chegaram a ser recolhidas num abaixo-assinado contra a empresa.

Legenda: Luzes de escada sem funcionar na semana passada Foto: Arquivo pessoal

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Eusébio informou que a gestão do fornecimento de energia elétrica é de exclusiva responsabilidade da Enel Ceará e que não pode agir de forma ativa quanto ao problema relatado.

Contudo, afirma que já enviou diversos ofícios à concessionária, à Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),”embora todos sem resposta”.

“Estamos reunindo estes documentos para enviar para a Procuradoria Geral do Município, para que seja vista a viabilidade jurídica, para que medidas sejam tomadas através de uma possível ação judicial”, completa.

O que diz a Enel

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará ressaltou que não houve “ocorrências de grande porte” no Eusébio, recentemente, e que tem atuado em todo o município realizando intervenções na rede no intuito de melhorar a qualidade do fornecimento.

Neste ano, a empresa diz ter feito mais de 11,5 mil manutenções na cidade, com 9,2 mil podas, troca de 13 transformadores, substituição de mais de 6 km de cabos de baixa e média tensão, e instalação de novos equipamentos de telecontrole, que “permitem a recomposição da rede à distância e diminuem o tempo de atendimento para o consumidor”.

Sobre oscilações em alguns pontos da cidade, a empresa informa que chuvas intensas acompanhadas de fortes ventos e raios atingiram grande parte da área de concessão da distribuidora, na madrugada de 28 de novembro, danificando equipamentos em diversos pontos e causando falha no fornecimento. Naquela data, a Funceme contabilizou 26 mm de chuva na cidade.

Explica ainda que realizou manobras de transferência de cargas para diminuir o impacto para os clientes. “A companhia também aumentou em mais de 30% o número de equipes atuando em campo para agilizar a normalização do serviço. A Enel Ceará reforça que foram priorizados casos de unidades de saúde, cliente eletrodependentes e situações de risco à vida”, acrescenta.

No primeiro semestre deste ano, a distribuidora aplicou um plano de melhorias nos bairros Parque Havaí, Vereda Tropical e Urucunema, com mais de 100 intervenções na rede elétrica; com isso, “houve a redução em cerca de 50% nos índices regulatórios de duração e frequência das ocorrências”, alega.

Já sobre os bairros Amador, Coité, Encantada e Guaribas, a empresa diz que identificou furto de cabos na região, causando interrupção no fornecimento de energia. “A empresa esclarece que esteve no local para substituir os cabos furtados, e o fornecimento foi completamente restabelecido”, finaliza.