Em 9 dias, quase 20% dos idosos aptos já tomaram a 4ª dose da vacina contra a Covid no Ceará

Mais de 15 mil cearenses com 80 anos ou mais de idade já tomaram a 4ª dose da vacina contra a Covid, cuja aplicação foi iniciada no dia 2 deste mês. No total, cerca de 80 mil idosos nessa faixa etária estão aptos a receber o segundo reforço, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Até as 17h desse domingo (10), após 9 dias de campanha, 15.465 idosos 80+ receberam a segunda dose de reforço, chamada popularmente de 4ª dose. O número corresponde a 19% do público que já está apto a receber a 4ª aplicação do imunizante.

Em Fortaleza, a meta atual é que 32.191 idosos a partir de 80 anos tomem o segundo reforço. Destes, 6.449 já garantiram a aplicação, até domingo, conforme dados do Vacinômetro da Sesa.

Além dos idosos, outro grupo que está apto a receber a dose adicional é o dos imunossuprimidos, desde que tenham completado 4 meses desde a aplicação da 3ª dose. No Ceará, 2.746 já tomaram a dose adicional (4ª dose), dos quais 600 são de Fortaleza.

Quem vai precisar tomar a 4ª dose?

Por enquanto, apenas imunossuprimidos e idosos 80+ estão aptos a acessar o segundo reforço contra o coronavírus. De acordo com o infectologista Keny Colares, a necessidade de expandir a aplicação para toda a população ainda não é um consenso.

“Existe um consenso de que a 3ª dose é muito importante, mas já não existe sobre a 4ª dose ser tão importante assim. Por isso, o Brasil optou por fazer a 4ª dose apenas para indivíduos de alto risco”, explica.

Keny Colares Infectologista A quantidade de vacinas que a gente precisa depende da ameaça que enfrenta. Se houver redução do número de casos, é possível que a gente espace esses reforços e que eles sejam feitos a cada 6 meses ou a cada ano.

O médico e consultor da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) destaca ainda a importância de se “garantir a cobertura de todos com a 3ª dose anticovid”, o que, para ele, deve ser uma prioridade.

No Ceará, 3.935.639 pessoas já garantiram a dose de reforço (3ª dose), das quais 1.173.492 em Fortaleza. Em cobertura vacinal da população, isso corresponde a 57,8%. O ideal para uma liberação segura do uso de máscaras, por exemplo, é 70%.