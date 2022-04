Fortaleza inicia aplicação da 4ª dose contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos

A aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 começou neste sábado (2) em idosos acima de 80 anos em Fortaleza. Funcionando no esquema de agendamento, a imunização ocorre em pessoas dessa faixa etária que tenham sido inoculadas com a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

No Centro de Eventos, um dos locais destinados à vacinação desde o início da campanha pela Prefeitura de Fortaleza, muitos idosos compareceram, com o devido nome na lista, para receber o imunobiológico.

Francisco Xavier de Sousa, por exemplo, foi um dos que chegaram cedo ao local. "Tomei todas as doses e hoje já tomei até a da gripe aqui", pontuou o senhor, que compareceu por meio do drive-thru acompanhado de familiares.

Já Bernadete de Sousa Costa, de 86 anos recém-completos, também foi outra a chegar ao local. Mesmo sem ter pegado Covid-19, fez questão de receber todas as doses contra a doença. "Se tiver mais doses eu vou", garantiu.

4ª dose em idosos

Pelo menos 80.341 idosos com 80 anos ou mais podem receber a 4ª dose da vacina, também chamada de segunda dose de reforço, no Ceará. Esse grupo recebeu três doses da proteção há quatro meses ou mais. Parte do público mais vulnerável ainda precisa aguardar o intervalo estipulado.

O grupo apto a receber a nova aplicação do imunizante corresponde a 41% de todas as pessoas nessa faixa etária vivendo no Ceará, que tem 195.691 idosos acima de 80 anos, conforme estimativa populacional de 2021. Os dados são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

