Dia mais longo do ano, meteoros e Lua Fria: saiba como observar os eventos astronômicos de dezembro

O último mês do ano acontece com a atividade de chuvas de meteoros, o dia mais longo de 2024 e a derradeira Lua Cheia, em dezembro de 2024. Com a chegada da pré-estação chuvosa no Ceará, a observação de alguns eventos pode ser prejudicada devido à nebulosidade.

Os fenômenos astronômicos podem ser vistos sem uso de equipamentos profissionais, como binóculos, e aplicativos para celulares podem ajudar a encontrar as constelações e planetas em destaque no mês.

A relação com os eventos foi feita pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece) a pedido do Diário do Nordeste. As observações astronômicas são mais fáceis a partir de municípios distantes dos grandes centros urbanos por causa da poluição luminosa.

Chuva de meteoros φ-Cassiopeias: 5 de dezembro

O fenômeno permanece ativo até o dia 8 de dezembro, mas o pico de atividade será no dia 5 do mês. Durante todo o período, os meteoros podem ser vistos do anoitecer até às 1h55.

As melhores observações, durante o pico, serão entre às 20h e às 3h, entre o dia 4 e 5 de dezembro.

Júpiter no perigeu: 6 de dezembro

A órbita de Júpiter ao redor do Sol o levará ao ponto mais próximo da Terra, chamado de perigeu. Júpiter atinge essa distância por volta do momento em que passa pela Terra em sua órbita.

Nesse momento, o Sol, a Terra e Júpiter ficam em linha reta, com a Terra no meio.

Por causa disso, Júpiter aparece quase exatamente oposto ao Sol no céu, uma configuração chamada oposição, quando Júpiter atinge o ponto mais alto no céu à meia-noite e fica visível durante grande parte da noite.

Chuva de meteoros Puppid-Velid: 6 de dezembro

Apesar de permanecer ativo até o dia 15 de dezembro, o fenômeno atinge o pico de meteoros no dia 6 do mês. As "estrelas cadentes" aparecem a partir de 20h26 de cada noite, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte leste.

A chuva de meteoros permanece ativa até o amanhecer, por volta de 4h50, mas o melhor horário será na madrugada, às 3h, quando o ponto radiante estará mais alto no céu.

Júpiter em oposição: 7 de dezembro

O planeta fica em oposição ao Sol no céu, "deitado" na constelação de Touro, visível por boa parte da noite, atingindo o ponto mais alto no

céu por volta da meia-noite, horário local. A visibilidade fica entre 18h04 e 4h43.

Conjunção Lua e Saturno: 8 de dezembro

A Lua e Saturno vão compartilhar a mesma ascensão reta, com a Lua passando 18' ao norte de Saturno. Quase ao mesmo tempo, os dois objetos também farão uma aproximação. O par fica visível por volta das 18h05.

Ambos ficam na constelação de Aquário e ficam próximos o suficiente para caber no campo de visão de um telescópio, mas também será visível a olho nu ou através de um par de binóculos.

Chuva de meteoros monocerótidas: 8 de dezembro

Os riscos luminosos podem ser vistos no período entre 5 e 20 de dezembro, atingindo o pico de meteoros no dia 8 de dezembro, na constelação de Unicórnio.

A chuva de meteoros fica visível a partir de 19h04 de cada noite, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. O fenômeno permanece ativo até o amanhecer por volta de 4h51. No entanto, o melhor momento fica de 1h às 3h da madrugada.

Grande Nuvem de Magalhães: 12 de dezembro

A galáxia Grande Nuvem de Magalhães, localizada na constelação de Dorado, fica bem posicionada no céu noturno nas próximas semanas. No dia 12 de dezembro, ela atinge o ponto mais alto no céu por volta da meia-noite.

Nas noites seguintes, isso acontece quatro minutos mais cedo a cada dia. De modo geral, a galáxia fica visível entre 19h06 e 3h50.

Aproximação Lua e Pleiades (M45): 13 de dezembro

A Lua e M45 -- um aglomerado de estrelas -- fazem uma aproximação, passando a meros 9,8 minutos de arco uma da outra. O par fica visível no céu noturno às 18h12.

O ponto mais alto no céu será às 21h48, mas permanecem visível até às 2h46. O par fica próximo o suficiente para caber no campo de visão de um telescópio, mas também serão visíveis a olho nu ou através de um par de binóculos.

Legenda: Representação da aproximação da Lua com as Plêiades Foto: Stellarium/Reprodução

Chuva de meteoros Geminídeos: 14 de dezembro

O fenômeno será melhor visto no pico entre 1h e 3h da madrugada, quando o ponto radiante fica mais alto no céu. A chuva de meteoros Geminídeas fica ativa até o dia 17 de dezembro a partir das 19h35.

Conjunção Lua e Júpiter: 14 de dezembro

A Lua e Júpiter compartilham a mesma ascensão reta e quase ao mesmo tempo, os dois objetos celestes farão uma aproximação, ficando visíveis às 17h52 e atingem o ponto mais alto às 22h52.

O "par" estará na constelação de Touro, muito distante para caber no campo de visão de um telescópio ou binóculo, mas será visível a olho nu.

Lua Fria: 15 de dezembro

A Lua atinge a fase cheia neste dia, sendo visível por boa parte da noite, e recebe o nome de "Lua Fria", conforme uma tradição norte-americana. O nome está relacionado ao início do inverno no Hemisfério Norte. Essa será a última Lua Cheia do ano.

Legenda: Última Lua Cheia do ano poderá ser contemplada Foto: Davi Rocha

Chuva de meteoros Comae Berenices: 15 de dezembro

O fenômeno fica ativo dos dias 12 a 23 de dezembro, mas o pico de atividade será no dia 15 do mês. No período, há uma chance de ver meteoros Comae Berenices sempre que o ponto radiante da chuva – na constelação de Leão – estiver acima do horizonte.

A chuva será visível a partir de 23h38 de cada noite, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. Ela permanecerá ativa até o amanhecer por volta de 4h54.

Chuva de meteoros Leo Minor: 19 de dezembro

As "estrelas cadentes" aparecem, na verdade, até o dia 4 de fevereiro do próximo ano, mas o pico de meteoros será no dia 19 de dezembro.

Durante o período, haverá uma chance de ver meteoros Leo Minor de dezembro sempre que o ponto radiante da chuva – na constelação de Leão Menor – estiver acima do horizonte, com o número de meteoros visíveis aumentando quanto mais alto o ponto radiante estiver no céu.

A chuva não será visível antes de 22h30 de cada noite, quando seu ponto radiante se eleva acima do seu horizonte leste. Ela permanecerá ativa até o amanhecer por volta de 4h56.

Solstício de Verão: 21 de dezembro

Esse será o dia mais longo do ano de 2024 no Hemisfério Sul, chamado de Solstício de Verão. É quando a jornada anual do Sol por meio das constelações do zodíaco atinge o ponto mais ao sul no céu, na constelação de Capricórnio.

O dia é considerado pelos astrônomos como o primeiro dia de verão no Hemisfério Sul. No Hemisfério Norte, o Sol fica acima do horizonte por menos tempo do que em qualquer outro dia do ano.

No solstício, o Sol aparece acima da cabeça ao meio-dia quando observado de locais no trópico de Capricórnio, na latitude 23,5°S. Os solstícios ocorrem porque o eixo de rotação da Terra – seu eixo polar – é inclinado em um ângulo de 23,5° em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol.

Chuva de meteoros Úrsidas: 22 de dezembro

O fenômeno se prolonga até o dia 26 de dezembro e deve produzir as melhores exibições pouco antes do amanhecer, quando o ponto radiante é mais alto.

A chuva não será visível antes de 2h46 de cada noite, quando o ponto radiante se eleva acima do horizonte leste. Os meteoros podem aparecer até por volta de 5h da manhã.

OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado pela distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros.