Cearenses enganados e submetidos a trabalho análogo à escravidão na Ásia são repatriados ao Brasil

Seis jovens cearenses, com idades entre 19 e 25 anos, estão sendo repatriados de Mianmar, na Ásia, ao Brasil. Eles aceitaram uma proposta de emprego falsa para trabalhar na Tailândia, com salário, alimentação e estadia inclusos. No entanto, acabaram sendo levados para Mianmar, onde foram submetidos a condições análogas à escravidão.

"Eles relatavam que as pessoas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Uma folga por mês. E qualquer tipo de erros que eles cometiam tinham que pagar multas e essas multas eram descontadas nos salários. Deram uma proposta boa para eles, mas quando chegaram lá, no local, foi totalmente diferente", detalhou à emissora o mototaxista Otoniel Mendes, parente de um dos cearenses.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou, nessa terça-feira (15), que negociou a liberação do grupo de brasileiros, entre eles os seis indivíduos naturais de Sobral. A chegada do grupo ao país natal está prevista para acontecer nos próximos dias.

Salário de mais de R$ 10 mil

Conforme informações da TV Verdes Mares, as vítimas foram aliciadas a aceitar a oferta de emprego para supostamente atuar com criptomoedas (moedas digitais). A proposta incluía um salário de US$ 2 mil (R$ 10.647, na cotação desta quarta-feira) e benefícios como alimentação e estadia. No entanto, foram enganados e sujeitados a uma rotina extensa de trabalho.

Desde que embarcaram para a Ásia, o grupo se comunicava com a família exclusivamente por mensagens de texto. Após ficarem cerca de 15 dias sem conseguir falar com as vítimas, os familiares desconfiaram que algo poderia estar errado e acionaram as autoridades.

"É uma situação difícil. É complicado você saber, pensar que você não vai mais ver o seu ente querido de volta. Para você aguentar tem que pedir muita força a Deus", disse Otoniel Mendes.

À TVM, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que os familiares registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Sobral e, em seguida, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal. A nota ainda destacou que também foi realizado o contato com a embaixada do Brasil em Mianmar relatando o episódio.

Em setembro deste ano, o Ministério das Relações Exteriores publicou um comunicado sobre o caso de aliciamento de brasileiros para o continente asiático e recomendou a não aceitação desse tipo de proposta de trabalho.

"Se chegar alguém lhe aliciando, com esse tipo de proposta. Dizendo que você vai ganhar bem, vai mudar de vida, não caia, por que é um golpe. Você corre o risco de não voltar mais. Você vai chorar um choro que a tua mãe nunca viu", alertou o mototaxista.

