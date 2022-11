Bebês prematuros são super-heróis em ensaio fotográfico promovido pelo HGF

Eles já são considerados super-heróis, mas para além do título, uma ação do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) em alusão à Semana da Prematuridade vestiu os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal à altura. Em ensaio fotográfico, os prematuros aparecem fantasiados de Mulher-Maravilha, Super-Homem e Batman.

Veja as fotos:

Legenda: Realizada anualmente pela equipe de Neonatologia do HGF, a Semana da Prematuridade faz referência ao Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro

Legenda: Bebê prematuro recebe fantasia de Batman em ensaio fotográfico no HGF

Legenda: Bebê fantasiada de Mulher Maravilha na UTI Neonatal do HGF

Legenda: Bebê prematuro vestido de Batman em ação na Semana da Prematuridade

O ensaio marca o início da programação da Semana da Prematuridade no equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

A neonatologista Sarah Melgaço explica que o objetivo das fotos é tornar o ambiente da UTI mais lúdico e leve, aproximando mães da equipe de profissionais. “É uma forma de amenizar a angústia que as famílias sentem com a chegada antecipada do bebê por não poder levá-lo para casa”.

Sarah Melgaço Médica neonatologista "Eles já são super-heróis, já vencem batalhas todos os dias"

Para as mães, a ação cumpre o objetivo de amenizar a tensão da UTI. “Acabou nos distraindo e se tornando uma forma de diversão entre mãe e bebê”, diz a professora Tailys Mendes, 25, que aguarda a saída do filho, João Gabriel. O bebê completa um mês de nascimento nesta terça (15).

Semana da Prematuridade

Realizada anualmente pela equipe de Neonatologia do HGF, a Semana da Prematuridade faz referência ao Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro.

A data é um alerta sobre a prevenção do nascimento antecipado e suas consequências. Na unidade, o evento objetiva promover a capacitação de manejo e cuidados com os prematuros, além de discutir amamentação e luto junto aos profissionais, estudantes e parentes dos bebês.