Cearense que já foi garçom é escolhido um dos 10 melhores professores universitários da Espanha

Ser curioso pode te levar a descobrir o que está além da superfície nos estudos e na vida. Essa característica acompanha o cearense Jakson Soares, como reconhece, desde o primeiro trabalho, na área da telefonia, enquanto atuava como garçom para custear o mestrado até se tornar um dos 10 melhores professores de graduação da Espanha.

O reconhecimento foi feito pelo 8º Prêmio Educa Abanca, algo como o “Oscar” dos docentes espanhóis do Ensino Superior, com direito a estatueta e premiação em dinheiro. O Top 10 foi anunciado no último mês e no dia 15 de março será divulgado o grande vencedor.

São considerados critérios como Qualidade docente, Inovação, Transferência de conhecimento e Impacto social. Esses aspectos fazem parte do cotidiano de Jakson nas aulas sobre planejamento estratégico e – como não poderia ser diferente – metodologia do ensino na Universidade da Coruña, na Galícia, uma região da Espanha.

Veja também Ceará Estudante cearense de escola pública militar é aprovada na Universidade de Harvard, nos EUA Ceará Escola do CE cria óculos de leitura para pessoas cegas ou com baixa visão e vence prêmio nacional

“A verdade é que eu estou muito feliz e o reconhecimento começa desde o momento no qual apareci na lista, porque são alunos que recomendam os professores. Eles entram na plataforma e indicam quem merece ganhar o prêmio”, explica o cearense.

Essa, inclusive, é a segunda vez que o professor é indicado ao Prêmio Educa Abanca. Em 2023, ficou entre os 30 melhores de mais de 1.000 docentes nomeados para a disputa. “Para minha Universidade foi uma alegria muito grande e para o estado da Galícia, porque não houve muitas indicações em anos anteriores e esse ano foi a única”, destaca.

Visão sobre Educação

Jakson reconhece a necessidade de aprender para ensinar e permanece estudando e adaptando as aulas. Quando a maioria dos professores lidou com os desafios do ensino a distância devido à pandemia, o docente já aplicava o conhecimento de uma formação da área. “É uma satisfação ter a formação, aplicar e os alunos aceitarem”, reflete.

O uso de novas tecnologias também faz parte do cotidiano de preparação de Jakson à frente das turmas. “No início do semestre, eu sempre estou lá com medo – os atores e atrizes falam do medo de subir no palco e eu sinto a mesma coisa – e uma professora me disse que isso é respeito. É algo de tentar oferecer mais do que o conteúdo”, frisa.

Em 2024, o professor também recebeu um reconhecimento em inovação em um Congresso Anual da Galícia. Um dos projetos mais recentes envolveu o desenvolvimento de um cardápio acessível às pessoas que não sabiam ler.

"Minhas aulas são bem práticas, temos a teoria, obviamente, mas aplicamos isso desde a primeira semana. Com meus alunos, visitamos empresas sociais – como uma associação de pessoas com paralisia cerebral – para ver quais necessidades têm e aplicarmos o desenho de estratégia e da análise financeira”, exemplifica.

Mas, afinal, como são as aulas de um dos melhores professores da Espanha? "Temos muitos debates em sala de aula, porque os alunos têm muito conhecimento", resume.

"No mestrado, as pessoas querem ser escutadas, por exemplo. Então, é dar a voz, trabalhar com a perspectiva de gênero, e englobar. A gente não ensina conteúdo, a gente ensina vida e eu penso que isso fez o reconhecimento chegar"

Não podemos perder o respeito do aluno no sentido de nos reinventarmos sempre e entender o cenário. Já se passaram mais de 10 anos desde que comecei a dar aula e eu noto a diferença em relação aos alunos Jakson Soares Professor cearense

Trajetória na sala de aula

No início dos anos 2000, Jakson cursava Administração na Universidade Federal do Ceará (UFC) e trabalhava no departamento de Recursos Humanos de uma empresa de telefonia. Uma das primeiras funções que recebeu foi a de contribuir com a formação dos funcionários, quando descobriu o gosto pelo ensino.

“Eu fui para a Espanha em 2004 porque eu decidi fazer um intercâmbio, não existia bolsa e minha família não tinha como pagar. Passei dois anos para juntar 800 euros e fui para lá fazer o último ano da graduação”, recorda sobre o momento no qual cruzou o Oceano em busca de ampliar a formação.

Depois disso, o mestrado e o doutorado se apresentaram como um caminho natural e, no meio disso, surgiu uma vaga de professor temporário. “Os astros coincidiram e eu era doutor em turismo, algo que a vaga exigia, e tinha poucos. Então, fiquei e comecei como substituto”, lembra.

Veja também Ceará Escola pública no interior do Ceará teve 80% dos alunos inscritos no Enem com nota acima de 900 na redação Ceará Governo do CE e 66 prefeituras perdem verba da União por não reduzirem desigualdades educacionais entre os alunos

Até então, manter-se na Europa não era fácil. “Quando eu entrei no mestrado, em 2008, eu sabia que queria ser professor universitário. Como eu não tinha bolsa, trabalhei como garçom, depois tive um trabalho no comércio exterior, mas sem desviar”, pondera.

Há quatro anos chegou à Universidade da Coruña e, há dois, está como professor efetivo da instituição, mas desde 2015 começou a dar aulas como substituto. “Dei aula na Universidade de Santiago de Compostela, em Cabo Verde, no México e no Equador”, acrescenta.

Entre 2018 e 2022, Jakson esteve como bolsista de pós-doutorado na Universidade Estadual do Ceará (Uece) pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

O docente é membro ativo da Associação Brasileira de Pesquisa em Turismo (Abratur/Brasil), o que faz com ele contribua para o crescimento das práticas educacionais no setor turístico.

“No momento, estou como professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), porque eles tinham um edital para internacionalização e lá eu fiz muitos projetos e visitas. Hoje, colaboro com a Universidade desde 2024”, destaca.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias

Sobre o prêmio

A Educa é uma plataforma formada por profissionais da educação com objetivo de promover a qualidade educacional tanto no âmbito familiar quanto escolar. Além disso, a organização incentiva a inovação e excelência educacional em várias modalidades de ensino.

O “Prêmio Educa Melhor Docente da Espanha” é conhecido popularmente como o Goya da Educação. A ideia da iniciativa é reconhecer a boa prática docente a partir da opinião dos alunos. São organizados cursos de formação e congressos, além da publicação de obras de relevância educacional, e outras iniciativas em prol da qualidade educativa.