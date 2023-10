Caixa d'água cai sobre apartamento e bombeiros evacuam condomínio no Demócrito Rocha, em Fortaleza

Uma caixa d’água se rompeu e caiu sobre um apartamento localizado no quarto andar, comprometendo a estrutura do bloco de um condomínio na Rua Correia Lima, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), um apartamento foi atingido e 32 foram evacuados até a chegada da Defesa Civil do município para uma avaliação estrutural. Não há vítimas.

A corporação foi acionada para a ocorrência via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) às 10h02 de hoje. Conforme os bombeiros, o teto de um dos apartamentos do 4º andar caiu, mas o proprietário do imóvel não estava em casa no momento do desabamento. O sistema de boia da caixa d'água teria falhado, o que culminou no rompimento da estrutura.

Legenda: Imagens mostram danos à estrutura do edifício Foto: Reprodução/CMBCE

Legenda: Fachada de condomínio residencial onde ocorreu o desabamento da caixa d'água Foto: Reprodução/CBMCE

Legenda: Caixa d'água se rompeu e caiu sobre apartamento no 4º andar do prédio Foto: Reprodução/CMBCE

Legenda: Moradores relatam rachaduras e danos na estrutura do prédio Foto: Reprodução/CBMCE

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, moradores deixaram o local com malas e animais de estimação temendo o desabamento do prédio. Ao relatar os danos estruturais de seu imóvel, uma moradora disse que a janela da suíte do apartamento está com uma rachadura externa e também há outra rachadura interna no quarto.

Ainda conforme o relato, ela disse ter ouvido um estrondo nesta manhã, mas o esse barulho era comum quando secavam a caixa d’água para limpeza. Na sequência, ela também disse ter ouvido gritos e, quando abriu a janela, percebeu que a água estava jorrando pela parede com alguns pedregulhos.

Segundo ela, os próprios moradores realizaram uma força-tarefa para retirar água das casas, dos corredores e das escadas do residencial.