Motorista com sinais de embriaguez atropela motociclista de app com passageiro em Fortaleza

Uma discussão no trânsito na avenida Borges Melo resultou no atropelamento de um motociclista de aplicativo com passageiro, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo informações de agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que atenderam a ocorrência, o condutor do veículo apresentou sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu por volta das 6h. O motorista de um Ford Fiesta branco trafegava pela via em zigue-zague. Durante o trajeto, ele teria discutido com o motociclista e o passageiro.

Legenda: Motociclista e passageiro foram levaram para hospital da região Foto: Reprodução/TV Diário

No trecho próximo ao viaduto da BR-116, segundo apurado pela equipe da Verdinha com os agentes da AMC, o motorista colidiu e derrubou o motociclista e o passageiro da moto. Com o impacto, o veículo ficou enganchado na frente do carro e foi arrastado até o início da rua rua Capitão Vasconcelos.

O motociclista teve fratura na clavícula e o passageiro teve ferimentos mais leves. Ambos foram levados para hospitais da região.

Recusa do bafômetro

Durante atendimento dos agente AMC, os agentes perceberam sinais de embriaguez do condutor do veículo na voz e no andar.

O motorista informou que havia consumido álcool às 23h. Os agentes do órgão de trânsito tentar fazer o teste do bafômetro, mas ele se recusou.

O condutor do veículo foi levado para ser ouvido no 13º Distrito Policial. O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ao chegar, a resposta será incluída nesta matéria.

O que diz a lei sobre a recusa ao bafômetro?

As mesmas penalidades aplicadas ao condutor que é flagrado dirigindo embriagado são destinadas ao condutor que se recusa a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A infração é gravíssima, com multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).