Praça será construída no lugar de casas da Base Aérea abandonadas no entorno da sede do ITA Ceará

Unidades residenciais estão em desuso há quase 10 anos, após transferência de esquadrão para Natal

Nícolas Paulino 29 de Janeiro de 2024
Moto ficou enganchada na frente do veículo

Ceará

Motorista com sinais de embriaguez atropela motociclista de app com passageiro em Fortaleza

Caso foi na avenida Borges de Melo. Condutor do veículo foi conduzido ao 13º Distrito Policial, segundo agentes da AMC que estiveram no local

Redação 19 de Outubro de 2023

Metro

Avenida Borges de Melo terá velocidade reduzida para 50 km/h

A medida faz parte de um conjunto de intervenções de segurança viária que objetiva moderar a velocidade em vias com alta taxa de acidentalidade

Redação 06 de Julho de 2021
acidente

Segurança

Acidente grave entre carro e moto na avenida Borges de Melo deixa uma pessoa morta; veja vídeo

Outra pessoa ficou ferida na ocorrência. De acordo com a AMC, o condutor do carro apresentou sinais de embriaguez

Redação 28 de Junho de 2021

Segurança

Morre vendedora atingida a tiros no Lagamar

Revoltados com o crime, alguns moradores incendiaram uma borracharia e o carro de um homem apontado como autor dos disparos

Redação 30 de Outubro de 2020

Segurança

Dupla em moto mata a tiros jovem de 22 anos na Avenida Borges de Melo, em Fortaleza

Vítima foi atingida principalmente na cabeça

Redação 17 de Fevereiro de 2020

Metro

Chuva ameniza calor, mas causa alagamentos e congestionamentos em Fortaleza  

Mais uma vez, semáforos da Capital apresentaram problemas. Houve também registros de acidentes

Redação 11 de Dezembro de 2019
ônibus coletivo pertencente a frota de transporte pública de Fortaleza

Metro

Estudante é atingido por ônibus a caminho de escola em Fortaleza

Jovem ficou com ferimentos na perna, braço e cabeça. Ele foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota

Redação 07 de Agosto de 2019

Metro

Usuários de parada de ônibus denunciam ter tomado choque elétrico em poste na Av. Borges de Melo

A Enel Distribuição Ceará enviou uma equipe para o local e afirmou que o poste é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza

Redação 30 de Março de 2019

Metro

Parte da obra do viaduto da Borges de Melo é concluída e trecho da BR-116 é liberado

Com a liberação do trecho, será dado início à segunda fase do projeto, com interdição de outras faixas da via.

Redação 06 de Novembro de 2018
