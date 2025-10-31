Unidades residenciais estão em desuso há quase 10 anos, após transferência de esquadrão para Natal
Caso foi na avenida Borges de Melo. Condutor do veículo foi conduzido ao 13º Distrito Policial, segundo agentes da AMC que estiveram no local
A medida faz parte de um conjunto de intervenções de segurança viária que objetiva moderar a velocidade em vias com alta taxa de acidentalidade
Outra pessoa ficou ferida na ocorrência. De acordo com a AMC, o condutor do carro apresentou sinais de embriaguez
Revoltados com o crime, alguns moradores incendiaram uma borracharia e o carro de um homem apontado como autor dos disparos
Vítima foi atingida principalmente na cabeça
Mais uma vez, semáforos da Capital apresentaram problemas. Houve também registros de acidentes
Jovem ficou com ferimentos na perna, braço e cabeça. Ele foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota
A Enel Distribuição Ceará enviou uma equipe para o local e afirmou que o poste é de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza
Com a liberação do trecho, será dado início à segunda fase do projeto, com interdição de outras faixas da via.