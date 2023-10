Diocese de Crateús diz que ameaça de morte a bispo e padres partiu de familiares de ex-vocacionado

A Diocese de Crateús se pronunciou, nesta terça-feira (17), sobre as ameaças de morte ao bispo Dom Ailton Menegussi e aos padres Elton, Neto, Thalys e Damácio. Segundo comunicado enviado ao Diário do Nordeste, os religiosos recebem ameaças de morte por familiares de um jovem que foi desligado da Casa Vocacional e morreu seis meses depois.

"Temos sido injustamente responsabilizados, por familiares, pela morte trágica (suicídio) de um jovem que esteve por tão somente quatro meses, em nossa Casa Vocacional, em Crateús", diz o comunicado assinado pelo bispo diocesano Dom Ailton Menegussi, sem citar a data exata do falecimento.

O religioso afirmou ainda que se ausentou, assim como os demais padres citados no pronunciamento, dos festejos de Nossa Senhora do Rosário, em Tauá, por causa de ameaças que, segundo ele, vêm "recebendo desde o final do ano passado, portanto, há 10 meses".

Segundo a nota da Diocese, o jovem deixou a instituição católica porque "não estava se sentindo bem".

"De nossa parte, temos a consciência de termos feito tudo o que poderíamos fazer para oferecer ao jovem recursos para um processo de integração pessoal. Constatado que o mesmo não estava se sentindo bem no processo e que este caminho lhe era, no momento, mais exigente do que ele poderia responder, decidiu-se pelo desligamento do jovem da Comunidade Vocacional".

Veja também

Saída de jovem da comunidade vocacional de Crateús

A instituição disse ter continuado oferecendo "remédios, psicoterapia e despesa com deslocamento" após a saída do jovem da comunidade. "Em nenhum momento lhe faltou isso. Infelizmente, para a dor da família e de todos nós, o jovem cometeu o suicídio. Lamentamos profundamente e acreditamos que ele repousa nos braços do Divino Pai das Misericórdias", informou.

"Jamais descuidaríamos de um jovem sob nossa responsabilidade. Podemos entender a dor de um pai, de uma mãe; entender que busquem muitas respostas e que até procurem culpados. Mas, longe disso, aceitar quaisquer responsabilidades, culpa no fato ocorrido e pelo qual sofremos as ameaças", completou.

A informação de que os líderes religiosos estariam sob ameaça foi dada pelo Padre Géu durante a missa de encerramento da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Rosário, realizada na noite de domingo (15).

"Dom Ailton não vem a Tauá este ano porque ele está ameaçado de morte aqui. Ele e mais quatro padres da diocese. Padre Elton, Neto, Thalys e Damácio. Então, por segurança, e, para evitar que a coisa tome outro rumo, a prudência pede que eles não venham. Nós passamos o ano inteiro sem dar uma palavra sobre a situação, mas chegou a hora que precisamos assumir publicamente essa situação", disse Padre Géu na ocasião.

Veja vídeo

Diocese diz estar 'à disposição da Justiça'

Ainda no comunicado, a Diocese disse estar "à disposição da Justiça" e questionou por que os autores das ameaças não foram à polícia buscar esclarecimentos.

"Até porque, se tivesse havido alguma negligência ou crime de nossa parte, por que não foram denunciados à Polícia, para que fossem esclarecidos? Caso seja necessário, estamos à disposição da justiça para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários", afirmou.

"Há dez meses, antes que registrar Boletim de Ocorrência em função das ameaças feitas à minha pessoa e a dos demais padres, rezei ininterruptamente por essa família, para que Deus lhes desse consolação e os ajudasse a compreender que tanto nós como eles fizemos o que se poderia fazer. Rezo para que acolham essa dura experiência de perda de um filho amado e o entreguem aos cuidados de Deus Pai, na eternidade", finalizou o bispo.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou está investigando as supostas ameaças contra os líderes religiosos.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste