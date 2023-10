Bispo Dom Ailton e quatro padres são ameaçados de morte em Tauá

O bispo da diocese de Crateús, Dom Ailton Menegussi, está sendo ameaçado de morte juntamente com outros quatro padres, no município de Tauá. A informação foi dada pelo Padre Géu durante a missa de encerramento da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Rosário, realizada na noite de domingo (15).

Dentre os religiosos alvos da ação criminosa, estão os padres Elton, Neto, Thalys e Damácio, todos da mesma diocese. "Vocês já perceberam que ao longo deste ano, Dom Ailton não veio a Tauá em nenhuma ocasião. Ele queria também estar conosco nessa hora da festa. Não é novidade para a cidade e para o município, porque esta conversa é encontrada em toda esquina", disse, antes de citar a ameaça.

Padre Géu Pároco da comunidade "Dom Ailton não vem a Tauá este ano porque ele está ameaçado de morte aqui. Ele e mais quatro padres da diocese. Padre Elton, Neto, Thalys e Damácio. Então, por segurança, e, para evitar que a coisa tome outro rumo, a prudência pede que eles não venham. Nós passamos o ano inteiro sem dar uma palavra sobre a situação, mas chegou a hora que precisamos assumir publicamente essa situação".

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando as supostas ameaças contra os líderes religiosos. A organização ainda ressaltou a "importância do fato ser comunicado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito na Delegacia Regional de Tauá".

Ao Diário do Nordeste, o bispo declarou que irá se pronunciar em "tempo oportuno, depois de ouvir autoridades competentes sobre o assunto".

