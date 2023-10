Cearense que serve no Exército de Israel relata cenário: 'Parecia que estava em um filme de terror'

Uma cearense de 20 anos está servindo no Exército de Israel, na guerra contra o Hamas (grupo extremista islâmico). Carol Mendes contou, em entrevista à TV Verdes Mares, neste sábado (14), que "parecia que estava em um filme de terror", quando soube dos primeiros ataques ao território israelense, há uma semana.

A guerra entre o Hamas e Israel completou uma semana neste sábado (14). Segundo o último balanço, 3.515 pessoas já foram mortas no confronto, sendo 2.215 palestinas e 1,3 mil israelenses.

Carol foi estudar em Israel com 14 anos e, dois anos depois, teve a opção de continuar no país. Para isso, ela tinha que se alistar no Exército. Há 4 anos, ela atua no resgate de combate.

No dia 7 de outubro último, a jovem foi acordada por ligações da sua comandante, dizendo que ela tinha que ir para a Base Militar. "Eu não sabia o tamanho da tragédia que estava acontecendo. Liguei a televisão, peguei meu celular, vi as notícias. Parecia que eu estava em um filme de terror", classifica.

Carol Mendes Cearense em Israel Foi bem chocante, a gente não sabia o que ia acontecer. Ela só falou pra eu fazer uma mala por um mês, que eu ia para a Base. A gente ainda não tem data para voltar para a nossa base, na Faixa de Gaza, nem pra nossa casa."

Base que cearense atuava foi atacada

Carol Mendes atuava em uma base que fica na Faixa de Gaza, que foi atacada por bombas disparadas pelo Hamas. Mas, agora, ela está em uma base que fica em uma localização "mais tranquila", segundo ela.

A cearense espera que a guerra acabe logo, para voltar ao Brasil e rever a sua família, após 3 anos. "A situação aqui tá tensa, mas vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Muitos mortos, muitos feridos, muitos sequestrados. Não tenho opção de voltar agora".

"Quero mandar um beijo para a minha família. Que não se preocupem, que vai ficar tudo bem. A gente é cearense, cearense é forte. Brasileiro nunca desiste, e eu não vou desistir desse país (Israel). A gente não começou a guerra, mas a gente vai terminar", completou.