Brasileiros conseguem embarcar em ônibus para sair da Faixa de Gaza após ataques

Um grupo de 19 brasileiros conseguiu embarcar em um ônibus para sair da Faixa de Gaza, na manhã deste sábado (14). A viagem chegou a ser adiada, devido a novos ataque promovidos por Israel. As informações são do portal G1.

O ônibus vai levar os brasileiros para a cidade de Khan Younes, onde eles vão embarcar em um avião para o Brasil. O trajeto está previsto para durar duas horas, mas pode ser prolongado, se houver novos bombardeios.

Os brasileiros chegaram a colocar suas bagagens no porta-malas do ônibus, mas, por conta dos ataques, tiveram que voltar para a escola que servia de abrigo. Até que veio uma nova autorização da Embaixada do Brasil na Palestina para iniciar o deslocamento.

A ideia inicial era que o quinto avião a trazer brasileiros saísse de Cairo, capital do Egito. Mas os planos mudaram, e o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda o grupo mais perto da Faixa de Gaza.

Mais de 700 brasileiros resgatados

A quarta aeronave com brasileiros repatriados decolou de Israel com 207 passageiros, dois cachorros e dois gatos às 12h45 (horário de Brasília) da última sexta-feira (13). O Governo Federal registra, agora, 701 brasileiros resgatados com segurança de volta ao País em aeronaves da FAB.

O avião tinha como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No grupo, estavam dois cearenses. Dentre os destinos finais, há outras 17 cidades brasileiras.

A Operação Voltando em Paz tem mobilizado uma equipe para garantir que todos os brasileiros que tenham interesse em voltar sejam transportados ao Brasil. Conforme o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, o Itamaraty prevê 15 voos. "Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, afirmou Meyer.

Já o diretor do Departamento de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Aloyzio Mares Dias, detalhou que mais de 2,7 mil brasileiros preencheram os formulários para iniciar o processo de repatriação ao Brasil.

Brasileiros mortos na guerra

Na última sexta-feira (13), o Itamaraty confirmou a morte de mais uma brasileira vítima dos ataques do Hamas em Israel, iniciados no último sábado (7), em uma rave localizada a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. Durante a semana, outras duas mortes já haviam sido confirmadas.

Foram encontrados os corpos de Karla Stelzer Mendes, Bruna Valeanu e Renani Nidejelski Glazer. Confira o perfil das vítimas.