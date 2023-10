GloboNews edita vídeo de morte de jornalista na fronteira de Israel; momento foi transmitido ao vivo

A GloboNews editou, nesta sexta-feira (13), o vídeo em que mostra a morte do jornalista Issam Abdallah após a agência Reuters solicitar que a imagem não fosse reprisada. O fotojornalista morreu após ser atingido por bombardeios de Israel, no sul do Líbano. Outros dois jornalistas ficaram feridos no ataque na fronteira.

"Quando a imagem foi ao ar pela primeira vez, ela estava sendo transmitida ao vivo direto do conflito para todos os clientes da Reuters, inclusive a GloboNews. Depois que o jornalista foi atingido, a Reuters solicitou que a imagem fosse editada nas reexibições e foi o que a Globo fez", disse a emissora em nota ao Notícias da TV.

O momento foi transmitido pela primeira vez no programa Conexão, apresentado por Daniela Lima e Ricardo Abreu. Nas imagens, é possível ver a explosão, seguida de gritos. Durante a exibição, Daniela alertou que as imagens eram fortes, contudo, faziam parte de "registro histórico".

"Estamos com os nossos colegas das agências internacionais se movimentando neste momento. Você viu ao vivo o momento em que um bombardeio atingiu o local onde a imprensa estava. Nós vamos manter no ar porque é um registro histórico do que está acontecendo", disse a jornalista.

Morte confirmada pela agência

A morte de Issam Abdallah foi confirmada pela agência, ainda nesta sexta, em comunicado enviado a Globo e outros veículos de comunicação.

"Ficamos profundamente tristes ao saber que o nosso cinegrafista Issam Abdallah foi morto. Estamos buscando urgentemente mais informações, trabalhando com as autoridades da região e apoiando a família e os colegas de Issam", dizia o comunicado.