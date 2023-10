Jornalista morre e dois ficam feridos após Israel bombardear a fronteira do Líbano

O fotojornalista Issam Abdallah, da Reuters, morreu nesta sexta-feira (13) após ser atingido por bombardeios de Israel, no sul do Líbano. Outros dois jornalistas ficaram feridos no ataque na fronteira.

Fontes libanesas ouvidas pela AFP afirmaram que o bombardeio ocorreu depois de uma "tentativa de infiltração" em Israel. No sul do Líbano, atua o grupo Hezbollah, que declarou apoio à organização palestina Hamas.

"Estamos profundamente entristecidos por saber que nosso cinegrafista, Issam Abdallah, foi assassinado", declarou a Reuters em um comunicado, acrescentando que "ele fazia parte de uma equipe da Reuters no sul do Líbano".

Os bombardeios de Israel tiveram como alvo as imediações de Dhayra e Alma al-Shaab, duas localidades perto da fronteira.

O momento do ataque foi registrado durante cobertura ao vivo. Após as bombas, uma mulher chega a gritar: "O que está acontecendo? Não consigo sentir minhas pernas".

A Reuters afirmou que está buscando mais informações de forma urgente, além de trabalhar com as autoridades da região para dar apoio à família e aos colegas de Issam.