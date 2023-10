ONU alerta que água e comida em Gaza estão acabando após 'cerco completo' de Israel

Brian Lander Vice-chefe de emergências do PMA

"Estamos vendo uma situação terrível se desenrolar na Faixa de Gaza, com alimentos e água escassos e acabando rapidamente. O PAM está no local e está respondendo. Estamos fornecendo alimentos a milhares de pessoas que procuraram abrigo em escolas e em outros locais do território. Mas vamos ficar sem comida muito em breve".