Terceiro avião com brasileiros decola de Israel; aeronava pousa em Recife e em São Paulo

O terceiro voo trazendo brasileiros que estava em Israel partiu de Tel Aviv no final da manhã desta quinta-feira (12). Esta é a menor das três aeronaves utilizadas até agora para resgatar cidadãos que pediram a repatriação ao governo brasileiro. No total, 70 passageiros estão sendo trazidos de volta, sendo uma criança de colo.

Eles devem chegar ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (13). Primeiro, cinco desembarcam em Recife, onde será feita uma escala técnica. O restante dos brasileiros desembarca no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo — com previsão de chegada às 15 horas.

Segundo o Itamaraty, estão previstos, pelo menos, mais dois voos saindo de Israel para repatriar brasileiros que estão no país até o próximo domingo (15).

Outros dois voos chegaram ao Brasil na quarta e nesta quinta-feira, repatriando 425 brasileiros que estavam na região do conflito. A maioria deles era de turistas que visitavam Tel Aviv ou Jerusalém.

O governo brasileiro negocia ainda a retirada de 20 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Como as fronteiras deste território estão fechadas, a evacuação será por terra, através da fronteira com o Egito. No entanto, os frequentes bombardeios de Israel na região têm dificultado a viabilidade da operação de repatriação.