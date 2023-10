Brasileiros procuram embaixada de Israel se voluntariando para lutar na guerra

A Embaixada de Israel no Brasil tem recebido, em média, 100 e-mails por dia de pessoas se voluntariando para lutar na guerra entre Israel e o grupo Hamas. A informação é do Metrópoles.

Em meio à comoção que os ataques causaram, os brasileiros têm se colocado à disposição para integrar o exército israelense e lutar contra o grupo islâmico fundamentalista no Oriente Médio.

A razão para tantos e-mails é uma mensagem falsa que está circulando, na qual a embaixada israelense estaria solicitando reforços militares globais para atuação na guerra, disseram fontes da diplomacia.

Com a circulação da notícia falsa, a embaixada enviou nota oficial informando que o governo israelense não aceita alistamento de cidadãos de outros países. No comunicado, eles explicam que as convocações ocorridas em território brasileiro são exclusivamente de cidadãos israelenses que estão temporariamente no Brasil.

"São pessoas que estão alistadas na reserva e treinam anualmente em Israel. A possibilidade de um israelense que reside no Brasil ser chamado só existe se essa pessoa não se desligou da reserva quando deixou Israel. Eles precisam se desligar, mas algumas pessoas esquecem", explicou a representação diplomática.

Isso significa que apenas uma pessoa que já serviu no exército israelense durante o serviço obrigatório pode ser convocada.