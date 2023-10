Com participação do Brasil, reunião da ONU sobre Gaza termina sem consenso

Com a participação do Brasil, a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) terminou sem consenso sobre um texto final nesta sexta-feira (13).

No encontro, os países-membros decidiram que o diálogo deve seguir de modo informal a fim de criar um documento que represente uma posição de comum acordo entre todos.

Corredor humanitário

Segundo o g1, um dos principais temas do encontro foi a criação de um corredor humanitário que ligue a Faixa de Gaza ao Egito.

Porta-voz do Brasil na reunião, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira disse que o país está empenhado para chegada de um acordo dentro do Conselho de Segurança. Segundo ele, o Brasil vai se esforçar para evitar "mortes e derramamento de sangue".

"Ao final, após pedido de membros do Conselho, o Brasil vai continuar a trabalhar continuamente com todas as delegações visando uma posição unificada do Conselho para a situação", informou.

"O Brasil vai continuar a promover o diálogo entre os membros e a ação por parte do Conselho através da abertura de possíveis vias de negociação. O objetivo é claro e imediato: evitar mais derramamento de sangue e perda de vidas, e tentar garantir o acesso humanitário urgente e desimpedido às áreas afetadas", completou o ministrado.

Conforme Mauro Vieira, uma nova reunião do Conselho deve acontecer para aprovar uma eventual resolução de consenso.

Medida diplomática de Lula