Israel ordena que palestinos se desloquem para o sul da Faixa de Gaza em 24h; entenda

O Exército de Israel ordenou a saída imediata de mais de um milhão de habitantes do norte da Faixa de Gaza para o sul, em meio a intenso bombardeio em represália pelos ataques do Hamas, enquanto a Organização das Nações Unidas (ONU) pedia o cancelamento da medida e advertia sobre as consequências "devastadoras" da medida.

Em um comunicado, o Exército israelense convocou a "retirada de todos os civis da Cidade de Gaza de suas casas, para o sul, para sua própria segurança e proteção, e se transferir para a área ao sul de Wadi Gaza".

Veja o comunicado:

Legenda: Comunicado divulgado por forças militares de Israel para que pessoas na Faixa de Gaza evacuem para região sul do território Foto: Reprodução/Twitter/Força de Defesa de Israel

Desde o início das hostilidades, em 7 de outubro, na esteira de um sangrento ataque do movimento islâmico palestino Hamas, cerca de 1.200 pessoas morreram em Israel, a maioria civis.

Na Faixa de Gaza, os maciços bombardeios israelenses, lançados em resposta, deixaram 1.417 mortos, incluindo muitos civis, segundo as autoridades locais.

"Consequências devastadoras"

Legenda: Foto de edifício que desabou na Faixa de Gaza Foto: Divulgação/Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA)

Informada momentos antes da ordem israelense de "realocar" 1,1 milhão de habitantes do norte de Gaza para o sul em 24 horas, urgiu a anulação imediata dessa medida, após alertar que sua execução é "impossível".

"Hoje (12 de outubro), pouco antes da meia-noite, horário local", os funcionários da ONU em Gaza "foram informados por seus oficiais de ligação do Exército israelense de que toda a população ao norte de Wadi Gaza devia ser realocada para o sul em 24 horas", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.

"As Nações Unidas pedem, com firmeza, que, se confirmada, anule-se qualquer ordem deste tipo, evitando o que pode transformar o que já é uma tragédia em uma situação calamitosa", acrescentou.

Veja também

"A ONU considera impossível que este movimento ocorra sem consequências humanitárias devastadoras", disse o porta-voz. Horas antes, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Betanyahu, prometeu destruir o Hamas, depois de falar em Tel Aviv com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

"Assim como o EI (Estado Islâmico) foi esmagado, o Hamas será esmagado", disse Netanyahu. Já Blinken ratificou na quinta-feira seu apoio a Israel, embora tenha pedido que se considere as "aspirações legítimas" dos palestinos e das "necessidades humanitárias" em Gaza.

O que é e qual o tamanho da Faixa de Gaza?

Legenda: Mapa mostrando as fronteiras da Faixa de Gaza e Israel Foto: Reprodução/Google Maps

A Faixa de Gaza é uma estreita região de 360 km² governada pelo Hamas.

A população que vive na região é estimada em 2 milhões de palestinos, que é limitada ao norte e ao leste por território israelense, a oeste pelo Mediterrâneo e ao sul pelo Egito.

A quem pertence a Faixa de Gaza?

Legenda: Unidade de elite das forças de Israel durante recuperação de posto militar Foto: Reprodução/Twitter/Força de Defesa de Israel

O conflito entre israelenses e palestinos remonta ao início do século passado. Uma migração em massa de judeus de vários países para a Palestina, entre a segunda metade do século 19 e a primeira metade do século 20, provocou uma mudança na demografia local. A região, que até 1917 pertencia ao Império Otomano e depois, até 1948, foi um protetorado britânico, é majoritariamente árabe e passou a ter uma população judaica cada vez maior.

Houve confrontos entre árabes e judeus nos primeiros anos de mandato britânico na Palestina e assim começaram a ser discutidas as medidas a serem adotadas. Em 1947, pouco antes da retirada dos britânicos, a Organização das Nações Unidas (ONU) pôs em prática um plano de divisão do território em duas partes, sendo uma para os judeus e outra para os árabes. Porém, uma guerra civil entre os dois povos foi gerada devido à insatisfação em torno desse mapa.

Faixa de Gaza é um país ou estado?

A área não é um país, mas sim uma região que, com mais de 2 milhões de pessoas, desde 2007 é controlada pelo grupo palestino Hamas.

Gaza fazia parte do Império Otomano antes de ser ocupada pelo Reino Unido de 1918 a 1948 e pelo Egito de 1948 a 1967. Em 1967, durante a chamada "Guerra dos Seis Dias", Israel tomou a Faixa de Gaza do Egito e a Cisjordânia da Jordânia.

Os palestinos reivindicam esses territórios para si e os consideram como parte de um futuro Estado.

Israel controlou Gaza durante 38 anos, onde construiu 21 assentamentos judaicos. Em 2005, após pressões domésticas e externas, o país decidiu unilateralmente pela retirada de suas forças e dos 9 mil colonos da área, desmantelando todos os assentamentos.

Quantas pessoas vivem na Faixa de Gaza?

As Nações Unidas estão trabalhando ativamente na região do Oriente Médio para mitigar a crise, envolvendo as partes e prestando assistência de emergência aos civis no terreno.

Com a intensificação do conflito, Israel bloqueou a entrada de alimentos, água e serviços vitais. Além disso, há relatos de operações terrestres israelenses na Faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas.