Quarto voo de repatriação da FAB decola de Israel com dois cearenses

A quarta aeronave com brasileiros repatriados decolou de Israel com 207 passageiros, dois cachorros e dois gatos às 12h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira (13). O Governo Federal registra, agora, 701 brasileiros resgatados com segurança de volta ao País em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

O avião tem como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e deve chegar na madrugada de sábado (14). No grupo, há dois cearenses. Dentre os destinos finais, há outras 17 cidades brasileiras. Confira lista:

São Paulo: 118 passageiros;

Rio de Janeiro: 31 passageiros;

Porto Alegre: 13 passageiros;

Florianópolis: 10 passageiros;

Brasília: 5 passageiros;

Belo Horizonte: 5 passageiros;

Curitiba: 4 passageiros;

Goiânia: 4 passageiros;

Manaus: 3 passageiros;

Natal: 3 passageiros;

Recife: 2 passageiros;

Fortaleza: 2 passageiros;

Ribeirão Preto: 2 passageiros;

Vitória: 1 passageiro;

Salvador: 1 passageiro;

Porto Seguro: 1 passageiro;

João Pessoa: 1 passageiro;

Belém: 1 passageiro.

A Operação Voltando em Paz tem mobilizado uma equipe para garantir que todos os brasileiros que tenham interesse em voltar sejam transportados ao Brasil. Conforme o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, o Itamaraty prevê 15 voos. "Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, afirmou Meyer.

Já o diretor do Departamento de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Aloyzio Mares Dias, detalhou que mais de 2,7 mil brasileiros preencheram os formulários para iniciar o processo de repatriação ao Brasil.

Veja também

Cronograma de repatriação

1° voo chegou em Brasília na madrugada de quarta (11) com 211 passageiros

chegou em Brasília na madrugada de quarta (11) com 211 passageiros 2° voo pousou no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 214 passageiros

pousou no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 214 passageiros 3° voo , com escala em Recife e destino final em Guarulhos, chegou na manhã de sexta (13) com 70 pessoas

, com escala em Recife e destino final em Guarulhos, chegou na manhã de sexta (13) com 70 pessoas 4° voo chegará no Rio de Janeiro na madrugada de sábado (13) com 207 pessoas

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País.