Quem eram os brasileiros mortos pelo Hamas em Israel? Terceira morte foi confirmada nesta sexta (13)

Nesta sexta-feira (13), o Itamaraty confirmou a morte de mais uma brasileira vítima dos ataques do Hamas em Israel, iniciados no último sábado (7), em uma rave localizada a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. Durante a semana, outras duas mortes já haviam sido confirmadas.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) vem monitorando a situação dos turistas e das comunidades brasileiras em Israel e Palestina por meio da Embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramalá.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também está trabalhando, resgatando brasileiros que estão em Israel. Nessa quinta-feira (12), uma aeronave com 214 passageiros, um cachorro e três gatos chegou à Base Aérea do Galeão e, nesta sexta, um terceiro voo desembarcou no País.

Conheça os brasileiros mortos no conflito

Bruna Valeanu

Natural do Rio de Janeiro, Bruna tinha dupla nacionalidade, era brasileira-israelense. A jovem havia completado 24 anos há duas semanas, em 26 de setembro. Seu último contato com a família ocorreu no sábado por volta das 9h.

O funeral de Valeanu foi marcado por uma multidão com uma fila de mais de dois quilômetros. A comoção foi gerada após a família da brasileira ter pedido para cidadãos comparecerem à cerimônia fúnebre.

Na tradição judaica, os cultos públicos tradicionais requerem a presença de um quórum mínimo de dez homens com mais de 13 anos, o chamado minyan. No entanto, Bruna tinha apenas mãe e irmã vivendo com ela no país do Oriente Médio.

Karla Stelzer Mendes

Brasileira-israelense, natural do Rio de Janeiro, Karal Stelzer, de 41 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira. Ela era a última brasileira identificada como desaparecida no país.

Durante o ataque, a brasileira enviou áudios para os amigos relatando os momentos de terror. Karla deixa um filho de 19 anos, membro do exército israelense.

Renani Nidejelski Glazer

Residente de Israel há sete anos, Renani Glazer tinha 24 anos, e era brasileiro-israelense. Natural do Rio Grande do Sul, o jovem prestou serviço militar em Israel.

Antes da sua morte, Glazer havia publicado vídeos em suas redes sociais compartilhando a localização de onde estava. Pouco depois, o Grupo Hamas invadiu o local, com um tiroteio que causou correria e fuga das pessoas presentes no evento.

Glazer adorava compartilhar momentos de alegria em festas com seus seguidores, em uma de suas postagens no Instagram, publicou uma foto com a bandeira do Brasil no ombro, e escreveu: "Fácil me encontrar numa rave".