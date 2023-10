Terceiro avião da FAB com brasileiros repatriados de Israel chega ao País

O terceiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB), trazendo brasileiros resgatados de Israel, pousou nesta manhã de sexta-feira (13), por volta das 6h08, na Base Aérea do Recife, Pernambuco. Na escala técnica, cinco, dos 69 passageiros repatriados, entre eles uma criança de colo, desembarcaram na capital pernambucana, e os demais devem seguir na aeronave, que tem como destino Guarulhos, em São Paulo.

Com os presentes nesse voo, o Brasil já trouxe quase 500 cidadãos de volta ao País, após o início do conflito entre a nação israelense e o Hamas.

O Governo Federal segue montando a lista dos brasileiros que seguem no Estado do Oriente Médio. Até o momento, mais de 2,7 mil se cadastraram para serem repatriados. No entanto, como explicou o secretário de África e de Oriente Médio, embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, existem casos de registros duplos e até triplos, o que complica esse a contagem. As informações são do portal Uol.

Uma análise para definir a quantia exata de cidadãos em Israel, e que desejam retornar, está em curso. A prioridade da operação são pessoas que moram no território brasileiro e não possuem passagem comprada para retornar à terra natal.

Brasileiros na Faixa de Gaza

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse, nesta quinta-feira (12), ter identificados ao menos 20 brasileiros interessados em deixar a Faixa de Gaza — região alvo de constantes bombardeios israelenses. Conforme a Pasta, o grupo é formado, em sua maioria, por "mulheres e crianças". Alguns deles estão numa escola, onde receberam alimentos, colchões e roupas de cama.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv solicitou formalmente ao governo de Israel que não ataque o local.

O Itamaraty ainda detalhou que segue negociando com autoridades egípcias para que a entrada de brasileiros e familiares vindos de Gaza seja permitida. O Escritório de Representação do Brasil em Ramala, cidade palestina na Cisjordânia, declarou que contratou veículos para levar o grupo até a fronteira com o Egito.

CRONOGRAMA DE REPATRIAÇÃO

1° voo chegou em Brasília na madrugada de quarta (11), com 211 passageiros;

2° voo pousou no Rio de Janeiro na noite de quinta, com 214 passageiros;

3° voo teve uma escala em Recife nesta sexta-feira e seguiu para o destino final em Guarulhos, trazendo 69 pessoas;

4° voo chegará no Rio de Janeiro na noite de sexta (13) com 210 pessoas;

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas.

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País.