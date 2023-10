Brasileira Karla Stelzer é encontrada morta em Israel; jovem estava desaparecida

A brasileira Karla Stelzer Mendes, desaparecida em Israel durante os conflitos do país com o Hamas nos últimos dias, foi encontrada morta. A informação foi repassada pelo Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, nesta sexta-feira (13), e confirmada ao jornal O Globo pelo Itamaraty.

Karla havia sido vista pela última vez no sábado (7), quando estava entre os participantes de uma rave que foi fortemente atacada por integrandes do grupo extremista Hamas.

Ao todo, com Karla, já são três brasileiros mortos nos conflitos em Israel. Ranani Glazer, de 24 anos, e a carioca Bruna Valeanu, também de 24, estavam na mesma rave e também morreram.

Após a invasão do Ramas ao local do evento, Karla chegou a enviar áudios aos amigos relatando parte do terror vivido. A brasileira ainda contou que chegou a encontrar um abrigo, que logo depois foi atacado pelo grupo.

"Fomos para a mamada (um tipo de bunker comum em Israel, para se proteger. Aí vieram os terroristas e jogaram uma bomba dentro do mamada. A gente saiu correndo. Tem um amigo nosso que ficou lá", contou ela.

Após a confirmação da morte de Karla, o Itamaraty divulgou nota manifestando "profundo pesar" e reiterando "total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil". Segundo a organização Zaka, ao menos 260 corpos foram encontrados no local onde a rave foi realizada.

Namorado encontrado morto

O namorado israelense de Karla Stelzer Mendes foi encontrado morto na quarta-feira (11), segundo confirmação de amigos dela à CNN.

Gabriel Azulay recebeu homenagens de amigos nas redes sociais. "Gabi, meu querido irmão, ficou claro para mim que você não será escravo, será livre. Agora você está do outro lado e acredito que já está organizando uma comemoração para sua empresa e fazendo com que nada falte lá e que todos se sintam bem", escreveu Ronen Rasta.