Brasileiros na Faixa de Gaza devem pegar avião próximo da fronteira entre Egito e Palestina

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza devem pegar um avião no Egito em local perto da fronteira com a Palestina. Conforme anúncio do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dado nesta sexta-feira (13), a aeronave deve trazer 22 brasileiros que querem voltar ao País devido à guerra na região.

Inicialmente, a saída estava sendo negociada para ocorrer no Cairo, capital do Egito. "O governo brasileiro negociou para que os brasileiros que se encontram em Gaza possam sair pelo Egito. É a única forma de sair", disse Mauro.

"Sairiam nesse ônibus, que os transportará amanhã, e o que nós propusemos é que saíssem e fossem levados a um aeroporto, em uma localidade muito próxima da fronteira, onde o avião da Força Aérea Brasileira estará esperando", detalhou o ministro.

Cronograma de repatriação

No começo da tarde desta sexta-feira (13), a quarta aeronave com brasileiros repatriados decolou de Israel com 207 passageiros, dois cachorros e dois gatos. O Governo Federal registra, agora, 701 brasileiros resgatados com segurança de volta ao País em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

1° voo chegou em Brasília na madrugada de quarta (11) com 211 passageiros

chegou em Brasília na madrugada de quarta (11) com 211 passageiros 2° voo pousou no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 214 passageiros

pousou no Rio de Janeiro na noite de quinta (12) com 214 passageiros 3° voo , com escala em Recife e destino final em Guarulhos, chegou na manhã de sexta (13) com 70 pessoas

, com escala em Recife e destino final em Guarulhos, chegou na manhã de sexta (13) com 70 pessoas 4° voo chegará no Rio de Janeiro na madrugada de sábado (13) com 207 pessoas

5° voo pousará no Rio de Janeiro no sábado (14) com 210 pessoas

A partir de domingo (15), um novo cronograma será elaborado pelo governo para buscar brasileiros que desejam regressar ao País.